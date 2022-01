"Bonita por dentro e por fora": Juliette é curadora de nova coleção da Avon

“Delineador gatinho”, sorriso aberto e simpatia que conquistou o Brasil. Foi assim que Juliette chegou na Fábrica da Avon, localizada em São Paulo. A gigante de cosméticos realizou um encontro com a última campeã do Big Brother Brasil para apresentar “Bonita”, nova linha de maquiagem produzida com a “curadoria” de Juliette. O momento aconteceu nesta quinta-feira, 28, e contou com presença da imprensa.

Usando seu famoso penteado, o “rabo de cavalo alto”, Juliette foi a atração principal do evento. Conhecida por sua espontaneidade e carisma dentro da casa mais vigiada do Brasil, a cantora e influencer conquistou mais de 33,2 milhões de seguidores no Instagram. A simpatia de Juliette não deixa dúvida sobre o motivo de sua vitória no reality.

Juliette é formada em direito e estudava para concurso público na área antes de entrar no BBB, mas o seu sustento vinha da maquiagem. Ela atuou como maquiadora durante anos e mantinha um pequeno estúdio em sua casa para atender as clientes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar da fama repentina com o reality e da carreira de cantora em ascensão, a ex-BBB não esconde seu afeto pela área da beleza. Com propriedade no assunto, Juliette conduziu uma masterclass com os novos produtos da coleção, demonstrando seu amor pela maquiagem.

A marca registrada de Juliette é o “delineador gatinho”, uma forma de utilizar o delineador nos olhos. No BBB, a maquiadora chamou atenção por seu traço firme e inovou na forma de fazer o “gatinho”, utilizando até batom para ter cores diferentes. No encontro, a advogada deu dicas para facilitar na hora de “puxar o gatinho” e marcar o olhar.

Bonita

A marca “Bonita” será lançada dia 10 de fevereiro e terá como foco da campanha o empoderamento, destacando a ideia da mulher ser “bonita de tudo”. Por intermédio do Instituto Avon, parte do lucro da coleção será destinado ao combate à violência doméstica, treinamento e qualificação em direitos humanos, com foco em mulheres que dependem de cooperativas de cactos no Nordeste.

A diretora de marketing da Avon, Juliana Barros, ressalta o orgulho em anunciar uma linha de maquiagem que “reforça o posicionamento de marca” da empresa. “Para a gente da Avon, uma mulher bonita de verdade é aquela que tem brilho no olho, que ela tem história para contar, que tem um sorriso no rosto e que tenha a sua luz própria”, assegura.

Juliana Barros ainda pontua que “não tem ninguém melhor para representar a campanha do que Juliette”. Sendo exemplo de força feminina e nordestina desde o reality, a cantora reforçou o seu amor pela marca e sua felicidade em poder ajudar outras pessoas com a coleção.

“A gente pode transformar tudo isso numa beleza ainda maior, que é ajudar outras mulheres, que é ajudar outras pessoas. Então, assim como esses produtos se adaptam a todas as necessidades, atingem tudo, eu fico muito feliz porque é assim que eu me sinto, em todos os sentidos. Bonita por dentro, por fora e de verdade”, afirma Juliette.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Justiça pede que clipe "Un Ratito", de Alok, volte ao ar após acusação de plágio

Três quadrinistas estreiam nas páginas do Vida&Arte na segunda-feira, 31

Netflix, HBO Max e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags