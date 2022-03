Com foco no autoconhecimento, psicóloga lança "Exercícios Sistêmicos"

A busca por melhoria nas relações humanas é um percurso universal. Oferecer auxílio neste processo é uma das missões da psicóloga clínica Rose Militão, fundadora do Instituto Militão, que trabalha com desenvolvimento de empresas, instituições e, consequentemente, pessoas. A também escritora avança mais uma etapa na carreira nesta sexta-feira, 4, com o lançamento do livro "Exercícios Sistêmicos Para o Trabalho Com Pessoas".

A obra inicia a série "Constelações" e é a primeira produção literária de Rose em formato solo, visto que ela já desenvolveu outros livros com o esposo, o psicólogo Albigenor Militão. "Eu sou da área corporativa e nós fizemos muitos livros de dinâmica de grupo, honro muito o que passou. Os exercícios são saltos maiores nas dinâmicas, porque acionam a família, dinheiro, amor, são saltos quânticos. Eles têm uma força de mudança de trajetória extraordinária. Achei que estava na hora de colocar o livro no mercado para que as pessoas possam fazer o que eu faço", explica.

Ao todo, a psicóloga disponibiliza 43 exercícios sistêmicos, considerados ferramentas de investigação pessoal dentro da Constelação Familiar. São somadas, ainda, 12 histórias e reflexões, além de cinco meditações de Bert Hellinger, mestre fundador da técnica.

Rose trabalha há mais de 15 anos com as constelações na psicologia e já formou vários consteladores. "A constelação é uma técnica que trabalha com as pessoas nos seus sistemas familiares. Nós nos organizamos dentro da teia sistêmica, com todas as pessoas que vieram antes e as repetições destas narrativas. Quando a gente faz constelação a gente localiza problema com avô, tio, vamos até lá e corrigimos. A pessoa respira aliviada e sai daquela repetição sistemática", relata.

Ela explica que os exercícios propostos podem ser aplicados em outras abordagens. "Na escola, na empresa, na clínica. Em grupo ou individual, não importa. Você pode usar os exercícios sistêmicos em qualquer lugar, são para todas as pessoas. Quando eu resolvi dividir esse livro com a humanidade, foi para auxiliar qualquer pessoa que queira ajudar o outro e a si mesmo. Nós valorizamos o raciocínio lógico, mas você tem que se encontrar na dimensão espiritual".

A obra será lançada no primeiro Sarau Sistêmico de 2022, nova edição do evento realizado pelo Instituto Militão. "A gente faz várias coisas, seminários, mostra de filmes, poesias. A proposta é que seja aberto, gratuito e que seja cultural dentro de uma temática de inclusão", explica. Além do Sarau, Rose também segue com o mesmo conceito nos grupos de Constelação Familiar, realizados às segundas de maneira gratuita, das 19 às 22 horas.

Lançamento do livro "Exercícios Sistêmicos Para o Trabalho Com Pessoas" no Sarau Sistêmico

Quando: Sexta-feira, 4, a partir das 18 horas

Onde: Rua Núbia Barrocas, 1260 -Parque Manibura

Gratuito

Interessados devem confirmar presença através de link no perfil no Instagram ou no site



