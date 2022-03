10 músicas para o fim de semana; de Camila Cabello a Anitta

Março chegou com muitas, mas muitas novidades musicais. De lançamentos aguardados, como "50%" de Naiara Azevedo com Marília Mendoça; a relançamentos com vídeos novos, como "O Barquinho" de Roberto Menescal — confira a seleção completa de lançamentos musicais deste fim de semana no Vida&Arte:

1. Camila Cabello e Ed Sheeran — Bam Bam

Camila Cabello e Ed Sheeran, parceria de milhões! Nesta sexta-feira, 4, os cantores lançaram a faixa "Bam Bam". A mais nova parceria entre os artistas chega após diversas prévias divulgadas e integra o terceiro disco de estúdio da cubana, "Familia".

A faixa começa falando de términos e mudanças, mas logo adota a sonoridade latina. Esta é a segunda parceria entre os cantores, que já colaboraram na faixa "South Of The Border".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Clique aqui para ouvir no YouTube

2. Anitta e Lenny Tavarez — Que Vamo' Hacer?

Aos fãs da poderosa Anitta, mais um lançamento agitado: a brasileira uniu-se ao cantor porto-riquenho Lenny Tavárez para lançar a música e o clipe da faixa "Que Vamo' Hacer?" de uma vez só. A colaboração, divulgada na última quinta-feira, 3, mistura versos em português e espanhol, com uma batida envolvente de reggaeton. Caliente!

Clique aqui para ouvir no YouTube

3. Pabllo Vittar e Ivete Sangalo — Lovezinho

Veio aí! Chegou às plataformas de áudio e no YouTube a versão ao vivo de "Lovezinho", parceria de Pabllo Vittar e Ivete Sangalo. Originalmente, a faixa faz parte do álbum "111", lançado pela maranhense em 2020.

Esst é o segundo single do projeto ao vivo de Pabllo, que teve "Trago Seu Amor de Volta", com Dilsinho, como primeiro.

Clique aqui para ouvir no YouTube

4. Michael Pipoquinha — Tipo Dani

Uma referência à forma como o músico Daniel Santiago vem criando pontes entre o violão brasileiro e o jazz contemporâneo. Assim é "Tipo Dani", single do baixista e compositor Michael Pipoquinha (Foto: Divulgação)



E tem cearense na área! "Tipo Dani", single do baixista e compositor Michael Pipoquinha, é lançado nesta sexta, 4, em todas as plataformas digitais. A música fará parte de "Um Novo Tom", quarto disco autoral do músico.

Nascido em Limoeiro do Norte (CE), Pipoquinha começou aos 9 anos pelo violão e já visitou países como Itália, Eslovênia, Irlanda, França e Estados Unidos com suas canções.

Clique aqui para ouvir no Spotify

5. Buchecha — Canto de Paz

"Com humildade e respeito/ Levo do meu jeito/ A vida, meu corre, meu som/ Sou de favela/ de preto, quebrada, gueto/ É Deus que assina meu dom", canta Buchecha no single "Canto de Paz". A letra da nova música de um dos precursores do funk no Brasil fala sobre a paz e orgulho de ter vindo da favela.

Clique aqui para ouvir no YouTube

6. Di Ferrero e Clarissa — Descansa

Dirigido por Felipe Fonseca, a canção "Descansa" ganhou um clipe onde Di e Clarissa contracenam dentro de uma casa com diversos objetos, inclusive itens pessoais que os artistas levaram para o set.

Lançada nesta sexta, 4, a música é a terceira faixa que o cantor disponibiliza e que fará parte de seu álbum de estreia na carreira solo.

Clique aqui para ouvir no YouTube

7. Labrinth e Zendaya - I'm Tired



Fãs da série "Euphoria", preparem os lenços: enquanto Rue caminha para longe e os créditos finais rolam, ouvimos a voz de Zendaya cantar a letra de "I’m Tired", de Labrinth, no final da temporada. Emocionante lançamento!

Clique aqui para ouvir no YouTube

8. Naiara Azevedo e Marília Mendonça — 50%



Após algumas incertezas envolvendo seu lançamento, a canção "50%", com Naiara Azevedo e Marília Mendonça, foi apresentada na última quinta, 3. Destacando a potência e a força da mulher, "50%" foi gravada no final de setembro de 2020. Saudades eternas dos fãs.

Clique aqui para ouvir no YouTube

9. Lovnis — Fim do Túnel

Duo formado pelos brasileiros Amanda Longo e Murilo Sá, que residem na Alemanha, Lovnis traz seu som sessentista em novo single "Fim do Túnel".

Clique aqui para ouvir no YouTube

10. Roberto Menescal — O Barquinho (animação)

Na última semana das férias escolares, as crianças ganham de presente um "passeio" especial no famoso barquinho que há mais de 60 anos encanta o mundo: o cantor e compositor Roberto Menescal, ídolo da Bossa Nova, lançou clipe animado em 2D do clássico "O Barquinho" (Menescal/ Ronaldo Bôscoli). A nova versão integra o álbum infantil "Bossinha legal", lançado pela Deck em outubro passado e disponível em todas as plataformas de streaming. Uma fofura!

Clique aqui para ouvir no YouTube

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags