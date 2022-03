"Eu tinha tanta fé": viúvo de Paulinha Abelha compartilha vídeo no hospital

"Poxa amor, eu tinha tanta fé, tava tão confiante que íamos passar por tudo isso. Não consigo acreditar", lamentou Clevinho Santos, viúvo de Paulinha Abelha. Após seis dias da morte da artista, o marido compartilhou um vídeo no Instagram Stories em que a cantora aparece abatida no leito hospitalar, mas chega a mandar beijos para a câmera.

Paulinha faleceu no Hospital Primavera, em Aracaju, em decorrência de um problema sistêmico — a morte foi anunciada pela equipe médica na última quarta-feira, 23, apenas 12 dias depois após internação.

Mesmo abatida, Paulinha Abelha manda beijos para a câmera em vídeo divulgado pelo viúvo na rede social Instagram (Foto: Reprodução/ Instagram)



O dançarino Clevinho Santos publicou ainda uma foto ao lado de Paulinha Abelha sorrindo e se abraçando, além de momentos do casal no show de Luan Santana, o Luan City.

A equipe médica de Paulinha Abelha aguarda resultados de exames para fechar o diagnóstico, mas a principal suspeita da morte da cantora é comprometimento renal já existente pelo uso abusivo de remédios e chás para emagrecer, além de diuréticos.

Segundo informações do jornal O Globo, os profissionais do hospital onde Paulinha faleceu ficaram impressionados com velocidade do avanço do quadro da vocalista da banda Calcinha Preta. Em coletiva realizada na última quarta-feira, 23, o neurologista Marcos Aurélio afirmou que mantê-la viva não foi "uma missão fácil".

Conheça Paulinha Abelha

Paula de Menezes Nascimento Leça Viana, ou Paulinha Abelha, nasceu em Simão Dias, Sergipe. A artista iniciou a carreira aos 12 anos, cantando em trios elétricos nas cidades do interior do estado. A primeira banda que participou foi "Flor de Mel", mas a fama veio a partir do grupo Calcinha Preta. Ao longo de sua carreira, a cantora ficou conhecida por grandes sucesso como "Louca Por Ti", "Baby Doll", "Vou Te Dominar", "Armadilha", "24 horas de Amor", "Abra o Meu Coração", "Ainda Te Amo", "Tutti-Frutti", entre outras.



