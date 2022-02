Evento de design acontece nesta quinta-feira, 24, no Dragão do Mar

A ação faz parte do Projeto Fortaleza Cidade Criativa e será transmitida no YouTube

A Prefeitura de Fortaleza realiza a primeira edição do "Bora! Design: ideias e práticas para uma cidade criativa, inclusiva e acolhedora” nesta quinta-feira, 24 de fevereiro, no Centro Dragão do Mar. O encontro é gratuito e também será transmitido, ao vivo, no YouTube. A ação faz parte do Projeto Fortaleza Cidade Criativa, chancelado pela União das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Élcio Batista, vice-prefeito de Fortaleza, conta que o "Bora! Design" será um canal de comunicação entre agentes de diversos setores criativos e o poder público com o objetivo de discutir e planejar ações que fortaleçam a economia da cultura, além de promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo de Fortaleza. "Temos o compromisso de estimular setores estratégicos para o desenvolvimento humano e econômico da Cidade. O design é um deles", afirma.

A primeira edição conta com a participação da Associação Ceará Design e uma palestra da designer Ana Soter, com o tema "Afinal, de qual Design estamos falando?". A palestrante já realizou trabalhos em diversas áreas do design, como gráfico, editorial e expositivo. O evento também terá o lançamento do vídeo institucional "Fortaleza Cidade Criativa". Encerrando a noite, a cantora Jeffa fará uma apresentação artística.

Desde 2019, Fortaleza integra a Rede de Cidades Criativas da Unesco. A Rede tem o objetivo de promover a cooperação internacional entre as cidades-membros para investir em ações de desenvolvimento urbano sustentável, a inclusão social e a expressão cultural.

Bora! Design

Ideias e práticas para uma cidade criativa, inclusiva e acolhedora

Onde: Sala 02 do Cinema do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura - Praia de Iracema

Quando: 24/02, às 18 horas - Entrada gratuita

Link para inscrições: bit.ly/BoraDesign

Mais informações no @fortalezacidadecriativa no Instagram!

