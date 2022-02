Getúlio Abelha homenageia Paulinha: "Carregarei sua marca"

Após a morte da cantora Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, o cantor Getúlio Abelha prestou homenagem à artista através de suas redes sociais. Ele revelou que seu sobrenome é uma referência ao nome artístico de Paula e exibiu um momento que interagiu com a cantora em uma live.

"Meu sobrenome é em homenagem a Paulinha. Não pude abraçar esse ícone mas carregarei sua marca na minha trajetória pra sempre", escreveu no Instagram. Em seguida, compartilhou um trecho de uma live de 2020 em que interagiu com a cantora e chegou a cantar um de seus sucessos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Morte de Paulinha Abelha: Calcinha Preta perdeu dois vocalistas em quatro meses

Conheça a história por trás de "Paulinha", famosa música da Calcinha Preta

Paulinha Abelha terá dois velórios abertos ao público em Sergipe

Nascido no Piauí, mas radicado no Ceará, Getúlio é cantor, compositor e ator. Recentemente, lançou seu primeiro álbum, intitulado "Marmota". Assim como ele, outros artistas prestaram homenagens à Paulinha Abelha. Confira:



Wesley Safadão:

"Que tristeza te perder tão precocemente! Que sua passagem seja de muita luz e que todos aqueles que te amam sejam confortados por Deus. Meus sentimentos a família, fãs e amigos!", escreveu o cantor em homenagem publicada em suas redes sociais.

Xand Avião:

"O choro da sanfona hoje é de tristeza. Descanse em paz, Paulinha, e que Deus conforte os corações de todos os familiares, amigos e fãs", escreveu o cantor.

Frank Aguiar:

"O Brasil e o mundo perdem uma grande artista, dona de uma voz incomparável. Minha solidariedade aos familiares, amigos e fãs", escreveu o cantor no Instagram.

Juliette:

"Meu Nordeste está em luto pois uma das maiores vozes do forró nos deixou hoje. Paulinha Abelha marcou gerações, inclusive a minha, e é com a sua música e carisma que sempre será lembrada. Meus sentimentos aos familiares, fãs e amigos. Descanse em paz, Paulinha", publicou a paraibana no Twitter.

Banda Magníficos:

"O forró está de luto. É com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento de Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta. Nossos sentimentos a todos os familiares, amigos e fãs. Que sua alegria contagie a todos onde quer que esteja. Descanse em paz"

Adma Andrade, da banda Limão com Mel

"Nós oramos, oramos muito pela cura, e a nossa irmã, nossa amiga, nossa ídola foi curada.

Não da maneira que nós humanos gostaríamos, mas como Deus permitiu. Curada deste mundo.

Quem teve a mínima experiência com Paulinha sabe o ser humano apaixonante que ela era, de um coração grandioso e uma energia incrível.

Hoje a gente se despede do corpo, e como vai doer não abraçá-la, não ver mais esse sorriso preenchendo o ambiente onde chegava, a sua alegria contagiante. Mas, com toda certeza a história linda que construiu ficará pra sempre em nossas memórias e corações. Paulinha deixa um legado, uma legião de fãs, amigos, uma mensagem sobre a brevidade da vida vivida intensamente sendo capaz de deixar fortemente a sua marca no mundo. Pra nós que ficamos, muita força, entendimento e paz! Descansa em paz, abelhinha!", publicou a cantora em seu Instagram.

Beto Caju:

"Jamais esquecerei os momentos que pude estar ao seu lado, nos shows e nas gravações da banda Calcinha Preta", escreveu o compositor de diversos hits de bandas de forró.

Tags