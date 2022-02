Calcinha Preta vai lançar DVD com gravações inéditas em homenagem à Paulinha

Paulinha Abelha morreu na última quarta-feira, 23, por problemas renais. Uma das vozes mais populares do forró, a cantora fez parte do grupo Calcinha Preta desde 1998. Neste domingo, 27, durante o programa Fantástico, da Rede Globo, integrantes do grupo comentaram sobre a lacuna deixada e anunciaram lançamento de DVD com gravações inéditas da cantora.

“Eu pensando quando a gente voltar a trabalhar agora como vai ser assim. Eu não sei como voltar, não sei como é que eu vou ficar no camarim sem Paula”, diz a cantora Silvânia Aquino, que esteve ao lado de Paulinha desde 2000. Em 2016, inclusive, as duas, juntamente com Daniel Diau, chegaram a deixar a banda para integrarem o Gigantes do Brasil. Já em 2017, as cantoras formaram a dupla "Silvânia & Paulinha". O retorno ao Calcinha Preta ocorreu em 2018.

“Eu quero pensar que ela está fazendo uma viagem. Paulinha, para gente vai ser insubstituível”, lamentou Daniel Diau. O cantor Bell Oliver comentou que a cantora aparentava bom estado de saúde, antes de ser internada, em 11 de fevereiro. “A única coisa que eu vinha percebendo na Paulinha de anormal é que ela andava um pouco irritada”, relatou.

“Ela era a parte alegre da banda, tinha um público gigantesco, maior influencer de Sergipe, em números nas redes sociais. Vai ser difícil para gente subir no palco e não ter abelhinha ali. A gente pede que os fãs nos ajudem e nos deem força”, disse Bell Oliver. O cantor mencionou, ainda, que o grupo prepara uma homenagem a Paulinha. “Nós acabamos de gravar um DVD em Belém, que a Paulinha participou, e não foi lançado. Vai ser um presente para o fãs”, anunciou.

Na manhã deste domingo, 27, a família da cantora recebeu o resultado das análises que indicam a causa da morte. O laudo, no entanto, ainda não foi divulgado.



