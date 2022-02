Paulinha Abelha: chá para emagrecer pode ter causado doença renal

Os médicos do Hospital Primavera, em Aracaju, seguem investigando a causa da indisposição que acarretou na internação da cantora Paulinha Abelha no dia 11 de fevereiro. Apenas 12 dias depois, a artista faleceu em decorrência de um problema sistêmico na quarta-feira, 23. A equipe aguarda alguns resultados para fechar o diagnóstico, mas a principal suspeita é um comprometimento renal já existente pelo uso abusivo de remédios e chás para emagrecer, além de diuréticos.

De acordo com informações do jornal O Globo, os profissionais da unidade de saúde ficaram impressionados com a rapidez do avanço do quadro da vocalista da banda Calcinha Preta. Em coletiva realizada na última quarta-feira, 23, o neurologista Marcos Aurélio afirmou que mantê-la viva não foi "uma missão fácil". Paulinha foi enterrada na última sexta-feira, 25, em Simão Dias, município de Sergipe.

A artista deu entrada no hospital com queixas de enjoo, vômito e dor na hora de urinar, quadro considerado como problema renal. Em menos de uma semana ela teve uma inflamação no fígado e, consequentemente, o diagnóstico de encefalite. Ao final da internação, Paulinha estava no estado de coma grau 3 na escala de Glasgow, o que significa quadro neurológico grave. Segundo nota oficial do hospital, ela morreu em decorrência de um "de comprometimento multissistêmico".

Conheça Paulinha Abelha

Paula de Menezes Nascimento Leça Viana, ou Paulinha Abelha, nasceu em Simão Dias, Sergipe. A artista iniciou a carreira aos 12 anos, cantando em trios elétricos nas cidades do interior do estado. A primeira banda que participou foi "Flor de Mel", mas a fama veio a partir do grupo Calcinha Preta. Ao longo de sua carreira, a cantora ficou conhecida por grandes sucesso como "Louca Por Ti", "Baby Doll", "Vou Te Dominar", "Armadilha", "24 horas de Amor", "Abra o Meu Coração", "Ainda Te Amo", "Tutti-Frutti", entre outras.

