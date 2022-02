Morte de Paulinha Abelha: relembre músicas de sucesso da cantora

A cantora Paulinha Abelha morreu nesta quarta-feira, 23 de fevereiro, aos 43 anos, em virtude de problemas renais. A sergipana, nascida em Simão Dias, fez história no mundo da música brasileira e se tornou uma das vozes mais marcantes do forró. A carreira de Paulinha começou a ser construída aos seus 12 anos, fazendo shows pelo interior do estado.

Com um talento inegável, Paulinha fez parte pequenos grupos de forró, como a Banda Flor de Mel e a Panela de Barro, no entanto, o sucesso e reconhecimento nacional só veio aos seus 21 anos, quando o empresário Gilton Andrade a descobriu, e a indicou para compor os vocais da Banda Calcinha Preta, em 1998.

Ainda em 1998, Paulinha participou da gravação do quinto álbum da banda, e deu voz a cançõescomo Eu Vim Pra Te Ver e Só Você Me Faz Feliz.Mas foi na gravação do sexto álbum, em 2000, que o nome da cantora se consolidou na banda de forró nordestina. Foina voz de Paulinha que foram eternizados clássicos como “Baby Doll”, versão em forró eletrônico da música da Banda Metade, “Tutti-Frutti”, "Louca Por Ti", "Sonho Lindo" e "Vem Me Deixar Louca".

A cantora também foi a inspiração para uma das canções mais conhecidas da banda. Em 2008, na voz de Daniel Diau, o hit "Paulinha" alcançou as paradas de sucesso. A música possui mais de 15 mi de visualizações no YouTube e foi composta após Paulinha receber uma carta de um fã se declarando a ela.



Após 12 anos na banda, Paulinha deixou o Calcinha Preta em 2010. No mesmo período, a cantora tentou investir em uma carreira solo, mas por dificuldades financeiras acabou desistindo do projeto. Em 2014, a vocalista retornou à banda Calcinha Preta, e em 2015 anunciou o divorcio com Marlus Viana, depois de 10 anos juntos.

Em 2016 Paulinha deixa novamente a banda, dessa vez na companhia de Silvânia Aquino. Juntas, a dupla se juntou a Daniel Diau e formaram o novo grupo, o Gigantes do Brasil. No entanto, o projeto não vingou e o trio acaba retornando a Calcinha Preta. Durante os anos em que passou no grupo, Paulinha participou da gravação de 22 álbuns e 3 DVDs.

