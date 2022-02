Curso gratuito: Pai e filho produzem oficina de origami online

Com o intuito de promover a criação artesal a partir do meio digital, Rodrigo Tembiú, 44 anos, e seu filho Uirá Carvalho de Oliveira, de 16, realizam a oficina "Desdobre e Dobre" para ensinar o público a produzir origamis. As videoaulas estão em processo de gravação e serão publicadas através do canal do YouTube do projeto. A prática do origami, que faz parte da cultura japonesa, consiste em fazer dobraduras com pequenos pedaços de papel.

A paixão de Uirá pelo origami surgiu na infância. Aos oito anos, ele deu sua primeira oficina de dobraduras. Foi quando seus pais perceberam seu talento tanto para essa arte quanto para ensinar. "Tanto a mãe dele como eu, que também somos professores, olhamos e vimos que ali tinha um professor em processo e eu me empolguei muito", conta o pai em entrevista ao O POVO.

Mesmo tão jovem, Uirá carrega no currículo diversas participações em eventos. Em 2015, ele fez origami para o cenário do espetáculo "O Circo dos Beatles". No mesmo ano, fez duas exposições de suas dobraduras, uma na sede do Acidum Project e outra na Casa da Esquina, onde também já ministrou sua oficina "Desdobre e Dobre" para crianças. Também participou do "ManiFesta! Festival das Artes", "Festival Maloca Dragão", "Ceará Design Week", "Bienal do Livro do Ceará", entre outros eventos.

Aprovados no edital da lei Aldir Blanc, o pai e o filho agora estão produzindo sua primeira websérie de ensino de origami online. Serão cinco aulas publicadas através do canal do Youtube do projeto. Rodrigo revela que para essa oficina eles decidiram ir além das dobraduras. "A gente preferiu abranger um pouco mais, não só ensinar origami, mas pensar em histórias da literatura universal e a partir das histórias a gente destaca um personagem e aí ensina a fazer origami desse personagem", explica.

Rodrigo ressalta que o projeto tem como objetivo mostrar que é possível incentivar a produção artesanal por meio do mundo digital. "A gente vê a criançada muito teleguiada, fazendo coisas realmente muito técnicas, muito rápidas e aí a gente precisa provocar o contraponto. Precisa provocar uma reflexão para desacelerar um pouco e buscar alternativas afetuosas que estimule práticas sensíveis, de preferência coletivas. Então a gente está usando o suporte digital para estimular os que estão em casa e em isolamento, até lá com a sua família, com os seus amigos, com uma prática criativa, uma prática desacelerada que conecte a um horário de lazer, um tempo de descanso com a literatura. Então nossa intenção primeira é essa: dar esse toque para a molecada poder vivenciar uma experiência artesanal, dobrar papel, ouvir uma história, e abastecer esse lado do coração e do cérebro que estão um pouco de lado de tanto material digital que a gente produz e consome", pontua.



Ele também acredita que a oficina produzida pelo filho ajuda a dar mais destaque a criação de crianças e adolescentes. "A gente vive num mundo muito adulto, então tirar um pouco o foco do adulto e ver que os adolescentes também podem produzir a partir de suas escolhas e de suas habilidades, isso também é legal. E fazer isso junto com os adultos", destaca.

Rodrigo também ressalta a importância de ser reconhecido e remunerado a partir do edital. "Não é um um hobby, não é uma brincadeira, não é uma diversão, é um trabalho que a gente aprende com ele, a gente se diverte com ele, a gente tem prazer com ele, a gente se conecta em outras pessoas com ele. Mas é um trabalho e a gente precisa ser reconhecido e remunerado para isso", acredita.

Através do perfil do projeto no Instagram, o pai e o filho irão fazer uma série de enquetes onde os seguidores poderão escolher quais peças serão ensinadas por eles. Por lá, eles também compartilham suas criações e dão detalhes sobre o andamento da produção da websérie.

Oficina Desdobre e Dobre

Onde: YouTube

Mais informações: @desdobreedobre no Instagram

