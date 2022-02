Avril Lavigne celebra volta do pop punk e elogia Olivia Rodrigo

O sétimo álbum de Avril Lavigne estreia nesta sexta, 25 de fevereiro. Intitulado "Love Sux", o novo trabalho da cantora é uma volta aos velhos tempos. Aos 37 anos, ela celebra que o pop punk está novamente em alta entre os adolescentes.

"Fiquei em êxtase, de verdade", disse ao G1, ao ser questionada sobre o sucesso do pop punk nos dias atuais. "É bom ver esse estilo indo bem e tendo o seu momento de novo. Os estilos vão mudando em ciclos. Mas eu estou muito feliz que a nova geração está redescobrindo bandas antigas e curtindo rock agora. E que as rádios estão tocando e aceitando", declarou.

Avril também elogiou Olivia Rodrigo e suas composições. A jovem de 19 anos fez sucesso com a faixa "Good 4 u" e tem se destacado no pop rock. "É incrível ver outra mulher se dando tão bem na música, com canções que se conectam com as pessoas nesse nível", disse Lavigne.

A cantora ainda afirmou que muitas mulheres que vieram depois dela e fizeram sucesso no rock costumam dizer que suas músicas foram uma inspiração para elas. Em seu novo álbum, Avril afirmou que fez uma "carta de amor para as mulheres" e incentiva todas a terem sua própria voz, a se valorizar e não deixar ser controlada por ninguém.

Ouça o novo álbum de Avril Lavigne:

