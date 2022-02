Rússia e Ucrânia: ator viraliza no TikTok ao explicar conflito

Em meio a invasão da Rússia à Ucrânia, internautas buscam informações para entender o conflito. O ator Pedro Daher viralizou nas redes sociais ao explicar a situação com vídeos rápidos e bem-humorados no TikTok. O artista já produziu diversos conteúdos sobre história e geopolítica de uma maneira fácil e divertida de entender.

Guerra do Paraguai, Segunda Guerra Mundial e independência do Brasil são alguns dos assuntos que já viraram tema dos vídeos de Daher. Para produzir o conteúdo, Pedro usa o mapa do país a que se refere como plano de fundo e usa um filtro em que aparece apenas seus olhos e boca na frente da imagem. Assim, ele inicia um diálogo irônico entre os países, de acordo com o tema abordado, e brinca com os sotaques das diferentes nações.

No vídeo sobre o conflito dos dois países do leste europeu, o comediante apresenta um diálogo entre Estados Unidos e Ucrânia, onde o país ocidental "convida" o país europeu a integrar a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), uma aliança militar fundada pelos EUA, entre outros países. Até que a Rússia interrompe a conversa e ameaça invadir a Ucrânia. O vídeo tem quase 7 milhões de visualizações. Confira:

Tags