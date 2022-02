Primeiro longa do OP+, "Voo 168 - A Tragédia da Aratanha" tem exibição especial

Primeiro documentário original do O POVO + teve sessão especial no Museu da Fotografia na noite desta quinta-feira, 24, e já está disponível na plataforma online do OP+

Uma história que se estende no tempo em memórias e marcas ainda presentes. O acidente aéreo do voo 168 da Vasp ocorrido há 40 anos é tema central de "Voo 168 - A Tragédia da Aratanha", primeiro longa-metragem do O POVO+, plataforma digital do O POVO. Com direção dos jornalistas Arthur Gadelha, Cinthia Medeiros e Demitri Túlio, o filme traz depoimentos de familiares e amigos de algumas das 137 vítimas, de moradores de Pacatuba e, também, de profissionais de imprensa que cobriram o trágico evento. São, no total, 13 entrevistados no longa. Na sessão do Museu da Fotografia, eles foram convidados para conferir a produção, que já está disponível na seção de Séries e Docs do OP+.

Após a exibição especial, o jornalista Renato Abê, editor de cultura e entretenimento do O POVO, mediou um debate sobre a produção com parte da equipe, momento no qual processos de bastidores foram compartilhados.

"O filme, a princípio, não tinha a intenção de ser um longa, mas quando a gente via a profundidade da história, vimos que ela não caberia num curta, num média", afirmou Cinthia Medeiros.

"Essa história é grande no imaginário coletivo de Fortaleza, do Brasil", definiu Demitri, destacando o trabalho de arquivo do filme. "O jornal O POVO tem um acervo muito bom da memória factual sobre isso, a TV Ceará tem imagens históricas. Depois, a gente foi costurar optando por algumas histórias", discorreu.

Entre os presentes na sessão especial, estiveram, entre outros, o dramaturgo e professor Ricardo Guilherme, que presta uma homenagem ao teatrólogo e amigo José Carlos Matos no filme; e a jornalista e colunista do O POVO Lêda Maria, que dá um depoimento sobre a experiência de cobertura jornalística da época e aspectos pessoais que a ligam ao voo.







A produção faz um resgate memorialístico, a partir das falas e arquivos, de detalhes do acidente que ocorreu com o avião da Vasp que colidiu, em 1982, com a Serra da Aratanha, no município de Pacatuba. Parte dos materiais de arquivo utilizados no longa são do acervo do próprio O POVO, O POVO Data Doc.

Voo 168: A Tragédia da Aratanha

Já disponível

Onde: seção "Séries e Docs" do O POVO+

