O Cangaceiro do Futuro: Netflix anuncia série gravada em Quixadá

Série de comédia da Netflix criada pelo diretor cearense Halder Gomes, "O Cangaceiro do Futuro" mistura viagem no tempo e cangaço

A Netflix anunciou oficialmente nesta quinta-feira, 24, a mais nova série brasileira da plataforma: a comédia "O Cangaceiro do Futuro", com DNA cearense na equipe, elenco, história e locações. Criada e dirigida pelo cineasta Halder Gomes (de "Cine Holliúdy), a produção foi filmada majoritariamente em Quixadá e é protagonizada por Edmilson Filho. No elenco, ainda, outros nomes do Estado, como Haroldo Guimarães, Max Petterson, Valéria Vitoriano, Solange Teixeira e Carri Costa. O Vida&Arte já havia adiantado alguns detalhes da nova produção no início do mês.

Leia também | Confira matérias e críticas sobre audiovisual na coluna Cinema&Séries, com João Gabriel Tréz

A trama da série, com estreia prevista para o segundo semestre, acompanha o protagonista Virguley (Edmilson Filho), descrito como "um cabra frouxo, enrolado e sem moral" que vive em São Paulo com o sonho de voltar rico para a região Nordeste.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Netflix estreia série documental sobre assalto ao Banco Central no Ceará

Carnaval: Cinema do Shopping Benfica terá meia-entrada para todos

Rússia e Ucrânia: filmes e séries para entender as origens do conflito

Na cidade sudestina, ele se apresenta em praças públicas como Lampião, o rei do cangaço, até que, por um tabefe no pé do ouvido, acaba viajando no tempo e espaço até o sertão de 1927, sendo confundido pela população com o verdadeiro Virgulino Ferreira da Silva.

Apesar da situação, Virguley tenta tirar proveito do imbróglio, montando um bando inusitado, se apaixonando e ganhando poder nas terras sertanejas.

O diretor Halder Gomes e o protagonista Edmilson Filho posam nas gravações de "O Cangaceiro do Futuro". Série é nova produção cearense da Netflix (Foto: Jorge Silvestre/NETFLIX)



Compõem o elenco, também, Chandelly Braz, Dudu Azevedo, Frank Menezes, Fábio Lago e Evaldo Macarrão. "O Cangaceiro do Futuro" tem direção de Halder e do também cineasta e professor cearense Glauber Filho. O roteiro é assinado pelo criador juntamente com Chico Amorim, Paulo Leierer e Clara Deak.



A série compõe o projeto "Mais Brasil na Tela", da Netflix, que consiste em trazer para a plataforma mais obras nacionais. Vale ressaltar que esta é a segunda produção cearense anunciada pelo serviço de streaming em menos de duas semanas, após a divulgação da data de estreia da série documental "3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central", no último dia 16.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags