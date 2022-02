Netflix estreia série documental sobre assalto ao Banco Central no Ceará

Um dos maiores roubos da história do Brasil, o assalto ao Banco Central de Fortaleza é tema de nova produção da Netflix. Com depoimentos inéditos de policiais e de criminosos, "3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central" revê momentos-chave do golpe milionário e suas consequências em três episódios que estarão disponíveis a partir do próximo dia 16 de março na plataforma.

Em agosto de 2005, um grupo de ladrões conseguiu invadir o cofre do Banco Central da Capital cearense e levar mais de R$ 160 milhões do local — equivalendo a 3,5 toneladas de dinheiro.

A produção promete revelar detalhes do furto e, também, as trágicas consequências dele, incluindo extorsões, sequestros e assassinatos.

A série tem produção da Mixer Films, com direção e roteiro de Daniel Billio, direção geral de Rodrigo Astiz, pesquisa de Claudia Belfort, produção executiva de Adriana Marques, Íris Sodré Mendes e Mauricio Hirata Filho e parceria dos produtores associados Gavulino Filmes e Marcos Tardin.

A estreia da série faz parte do projeto "Mais Brasil na Tela" da Netflix, que traz conteúdos nacionais inéditos para a plataforma.

