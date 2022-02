Netflix: Série gravada em Quixadá terá Max Petterson e outros cearenses

Produção dirigida por Halder Gomes, "Cangaceiro do Futuro" tem o distrito de Juatama como locação e traz nomes como Valéria Vitoriano e Larissa Goés no elenco

Após assinar a produção do longa de comédia original Netflix "Cabras da Peste", o diretor e roteirista cearense Halder Gomes está trabalhando em novo projeto da plataforma de streaming: "O Cangaceiro do Futuro", série de comédia com o ator Edmilson Filho. Com locações em Quixadá, a obra traz — além do protagonista e de nomes já conhecidos do elenco, como Chandelly Braz e Dudu Azevedo — talentos cearenses como os comediantes Max Petterson e Valeria Vitorianno, a Rossicléa, e as atrizes Larissa Goés e Mariana Costa.







O projeto da série já foi anunciado há alguns meses e, segundo informações, Edmilson Filho, parceiro de longa data de Halder, interpreta um homem que chega ao sertão vindo direto do futuro. Chandelly Braz faz o par romântico do protagonista.

Conforme informações que O POVO teve acesso, o elenco esteve gravando a série desde novembro de 2021 no distrito de Juatama, onde uma minicidade cenográfica chegou a ser construída. A previsão de estreia de "O Cangaceiro do Futuro" é para o final de 2022.

Nas redes sociais de membros do elenco, é possível encontrar diversas postagens com imagens de bastidores. Mais detalhes e confirmações ainda serão divulgados pela Netflix.







Primeira obra original da Netflix com envolvimento de Halder, "Cabras da Peste" estreou em 2021 também com Edmilson Filho no protagonismo, além de Matheus Nachtergaele. Outros projetos recentes do diretor incluem a série "Cine Holliúdy", para a Globo.

