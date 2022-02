Paulinha Abelha permanece em UTI com quadro neurológico sem alterações

Em nota divulgada nas redes sociais, a equipe de Paulinha Abelha informa que a artista continua na UTI com quadro neurológico inalterado

Paulinha Abelha, vocalista da banda de forró Calcinha Preta, permanece internada na unidade de terapia intensiva (UTI) de hospital. Ela está em coma desde a última quinta-feira, 17 de fevereiro, e continua em processo de investigação clínica.

“No momento, mantém quadro neurológico inalterado, sem sinais de instabilidade hemodinâmica, respirando com suporte de aparelhos e necessitando de suporte renal dialítico”, afirma a equipe da artista em nota divulgada em suas redes sociais.

A cantora foi internada no dia 11 de fevereiro, por causa de problemas renais. Na época, ela apresentava um quadro clínico estável. Entretanto, em uma semana, ela entrou em coma após uma piora.

Com a situação, Paulinha Abelha foi diagnosticada com uma bactéria no cérebro. Em boletim, sua equipe médica ainda descartou a possibilidade de “doenças infecciosas de interesse epidemiológico para a comunidade”.

Nesta segunda-feira, 21, Daniel Diau, integrante da Calcinha Preta, pediu orações e jejuns em prol da recuperação de sua parceira de banda. Em publicação nas redes sociais, anunciou o início de um “jejum nacional”. "Se junte a nós no Jejum pela saúde de Paulinha", pede.



