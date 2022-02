McFly remarca shows no Brasil para maio; confira novas datas

A banda McFly anunciou novas datas dos shows no Brasil. Com apresentações marcadas para maio, o grupo passará por seis cidades brasileiras

Depois de alguns dias colocando “spoilers” em suas redes sociais, a McFly anunciou as novas datas de sua turnê no Brasil. Por causa da pandemia do coronavírus, a banda remarcou as apresentações para maio deste ano.

O grupo passará por seis cidades: São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, Ribeirão Preto e Rio de Janeiro. “A espera acabou. Nós finalmente iremos ao Brasil”, escreveu o grupo em suas redes sociais.

Os ingressos estarão disponíveis para venda a partir de quarta-feira, 23 de fevereiro, ao meio-dia. Os canais para a compra serão anunciados em breve.

Quem adquiriu as entradas em 2020 continuará com os ingressos válidos para as novas datas, sem a necessidade de alteração. Se a pessoa quiser fazer a devolução, é necessário entrar em contato com a Tickets for Fun.

No início, haveria um show em Uberlândia, mas, segundo a banda, não foi possível remarcar uma nova apresentação na cidade. Os fãs que obtiveram ingressos devem solicitar reembolso.

O McFly, formado pelos integrantes Danny Jones, Dougie Poynter, Harry Judd e Tom Fletcher, retornam ao Brasil após uma década. Seus últimos lançamentos foram os álbuns “The Lost Songs” e “Young Dumb Thrills”, ambos de 2020.

Shows do McFly no Brasil

18/05

- São Paulo, no Espaço das Américas

19/05

- Curitiba, no Live Curitiba

21/05

- Belo Horizonte, no Expominas

22/05

- Porto Alegre, no Pepsi on Stage

24/05

- Ribeirão Preto, na Arena Eurobike

26/05

- Rio de Janeiro, no Qualistage



