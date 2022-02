Crise no reino do funk? briga de sócios da Kondzilla gera disputa por marca

A Kondzilla Records é responsável pelo agenciamento dos maiores artistas do funk, como Kevinho, Kekel, Fioti e Lexa. No entanto, a empresa está passando por um rompimento após conflito entre os sócios Konrad Dantas, apelidado de Kondzilla, e Marcelo Portuga. O motivo não foi revelado, mas Portuga afirma que a decisão já vem sendo pensada há muito tempo.

A Kondzilla surgiu em 2012, apenas como produtora de clipes, fundada por Konrad. Atualmente, a marca tem quatro áreas de atuação: produção audiovisual, licenciamento de produtos, portal de notícias e agenciamento de artistas. A Kondzilla Records, responsável pelo gerenciamento da carreira dos agenciados, foi criada em 2017 quando Portuga se associou a Konrad.

Porém, no início de 2022, surgiram indícios do rompimento dessa parceria. As redes sociais da Kondzilla Records alteraram o nome para KZMP Records. Ao G1, Portuga afirmou que seguirá com a empresa e os agenciados, mas usando o novo nome. Porém, Konrad afirma que o ex-sócio não tem direito de usar outro nome que não seja Kondzilla.

"A marca KondZilla Records constitui o elemento central dos negócios desenvolvidos pelas sociedades detidas por Konrad Dantas e Marcelo Augusto Gonçalves (Portuga). A utilização de qualquer outra marca fere as regras contratuais estabelecidas pelos sócios, exceto se aprovada por ambos, o que não ocorreu. Sendo assim, elas somente podem operar com as marcas KondZilla Records", disse Caio Mariano, advogado de Konrad, ao G1.

Pedro Vale, advogado de Portuga, afirmou que o ajuste dos termos da sociedade entre os dois está sendo feito diretamente entre eles, sem disputa judicial. Com o uso do nome KZMP, a assessoria de Konrad declarou que irá "tomar providências" para interromper a utilização da marca pela empresa. Já o advogado de Portuga defende que não há documentos que comprovem a obrigação contratual de usar o nome Kondzilla Records.

