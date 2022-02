Paulinha Abelha: Daniel Diau pede "jejum nacional" por recuperação da cantora

Daniel Diau, integrante da banda Calcinha Preta, usou as redes sociais nesta segunda, 21 de fevereiro, para pedir orações e jejuns em prol da recuperação de Paulinha Abelha. Internada desde o dia 11, a cantora enfrenta problemas renais e está com bactéria no cérebro.

O cartaz anuncia o início de um "jejum nacional" nesta segunda. "Se junte a nós no Jejum pela saúde de Paulinha", pedia a publicação. Nos últimos dias, Daniel fez uma série de publicações pedindo orações para a melhora da cantora. "Acredito no poder da oração e no poder do milagre, vamos todos dar as mãos e clamar ao nosso Deus que na hora certa ele agirá", declarou.

"Minha irmã, não vejo a hora de poder ver você subir ao palco", escreveu. "Estamos em orações constante pela sua cura. Forças, abelhinha", disse.

O último boletim médico de Paulinha foi divulgado há 12 horas e dizia que a cantora "sustenta quadro neurológico grave, respirando com suporte de aparelhos e sem sinais clínicos de instabilidade hemodinâmica".

