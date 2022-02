Antes de piora, Paulinha Abelha falou sobre mal-estar em entrevista; veja

Dois dias antes de ser internada, a cantora Paulinha Abelha comentou sobre seu estado de saúde em entrevista do podcast Podpah. A artista de 43 anos comentou ter tido um mal-estar antes do papo. "Senti um passamento, um desmaio", contou. A vocalista do Calcinha Preta atualmente está em coma e enfrenta problemas renais, além de uma bactéria no cérebro.

Em papo descontraído sobre a trajetória da banda e a história do forró no País, Paulinha conduziu com leveza o momento de saúde. "Está tudo ótimo. Qualquer coisa, se eu ficar tonta, eu vou ali. Mas comi igual a uma lontra, ontem jantamos um sushi maravilhoso", comentou. Silvânia Aquino, Daniel Diau e Bell Oliver também participaram da conversa.

Após a entrevista, no dia 9 de fevereiro, o quadro da cantora piorou. Dia 11, ela deu entrada no hospital. Entrou em coma no dia 16 e, no dia seguinte, foi transferida. A artista estava no Hospital da Unimed e foi levada para o Hospital Primavera, em Aracaju.

Um dos principais nomes do forró eletrônico com sucesso que já dura mais de duas décadas, a vocalista estava em turnê do Calcinha Preta em São Paulo quando passou mal, voltou para Sergipe e precisou ser hospitalizada.

Veja entrevista:

“O hospital da Unimed Sergipe informa que a paciente Paula de Menezes Nascimento Leca Viana evoluiu com piora clínica nas últimas 12 horas e encontra-se em coma”, sua equipe anunciou em nota, divulgada em suas redes sociais na quinta-feira, 17.

“Está em programação de transferência de unidade hospitalar, mas, por instabilidade neurológica não reúne condições clínicas seguras para realizar a transferência no momento”, finalizou.

Antes da piora, ela passou os últimos dias com um quadro estável, mas apresentou uma piora.



