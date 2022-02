Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, é internada por problemas renais

Paulinha Abelha, cantora da banda de forró Calcinha Preta, está internada em hospital particular de Aracaju desde sexta-feira, 11 de fevereiro, devido a problemas renais. Ela está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas seu quadro é estável.

“A assessoria de Paulinha Abelha vem por meio desta informar que a cantora segue internada e encontra-se estável, de acordo com boletim médico divulgado na noite deste domingo, 13”, explicou sua equipe em nota divulgada nas redes sociais.

“Paulinha está sendo acompanhada por equipe médica especializada. Agradecemos a todas as orações e energias positivas”, finalizou o texto que está em seu perfil no Instagram.

De acordo com informações do portal G1, que entrou em contato com a assessoria de comunicação do hospital, ela segue fazendo exames para descobrir a gravidade da situação. A previsão é de que a artista receba alta na quinta-feira, 17.



