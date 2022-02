Diretor se pronuncia após acusações de racismo e afastamento da Globo

Após receber acusações de racismo, Vinicius Coimbra, diretor artístico da novela "Nos Tempos do Imperador", foi afastado temporariamente de suas atividades na TV Globo. A denúncia foi feita pelas atrizes Cinnara Leal, Dani Ornellas e Roberta Rodrigues. Coimbra entrou em contato com O POVO para se pronunciar sobre o assunto.

"O elenco da novela tem todo o meu respeito e admiração. Sou a favor do diálogo e acredito que todas as discussões sobre o tema são necessárias", declarou. O diretor já trabalhou nas novelas "Novo Mundo", "Liberdade, Liberdade", "Insensato Coração", "Paraíso Tropical" e "O Profeta".



Inicialmente, as vítimas haviam relatado a situação para os diretores Ricardo Waddington e José Luiz Villamarim. Com o passar do tempo, não houve mudança de comportamento na produção da novela e as artistas decidiram fazer uma queixa formal ao setor de compliance da Globo. O diretor estava à frente da próxima novela das seis, "Mar do Sertão", mas foi substituído por Allan Fiterman, de "Quanto Mais Vida, Melhor!".

Segundo as atrizes, Coimbra e sua equipe tiveram falas preconceituosas e faziam segregação entre o elenco. Em documentos, eles separavam as pessoas entre branco e negro, além de haver camarins distintos nos estúdios de gravação.

Cinnara, Dani e Roberta ainda relembraram o episódio em que a trama retratou "racismo reverso" envolvendo Samuel (Michel Gomes) e Pilar (Gabriela Medvedovski). A autora Thereza Falcão chegou a pedir desculpas pela cena, mas as artistas afirmam que o diretor chegou a insistir que ela e o elenco defendessem a novela em entrevistas e nas redes sociais.

De acordo com a queixa apresentada ao compliance, as atrizes Leticia Sabatella e Gabriela Medvedovski chegaram a defender as vítimas em algumas situações. Cinnara, Dani e Roberta aguardam o fim das investigações internas para decidir se irão processar Coimbra e a emissora na Justiça. As três estão estão fazendo tratamento psicológico e psiquiátrico após o ocorrido.

