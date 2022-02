Golpista do Tinder assina contrato com agente de talentos de Hollywood

Após a repercussão do documentário, Simon Leviev planeja participar de novas criações e aproveitar a fama, mesmo que seja negativa

Após o lançamento do documentário "Golpista do Tinder" da Netflix, Simon Leviev, de 31 anos, assinou contrato com uma agente de talentos de Hollywood. O israelense enganou diversas mulheres através de um aplicativo de relacionamento.

O site TMZ divulgou que o golpista será representado por Gina Rodriguez, conhecida por administrar carreira de estrelas de reality shows em Los Angeles, como Mama June de "Here Comes Honey Boo Boo".



Através da fama alcançada, mesmo não sendo positiva, o site revela algumas possibilidades discutidas para o futuro de Leviev. Entre elas estão a publicação de um livro, criação de um podcast e estrelar um programa de namoro onde as mulheres competem para ficar com ele.

No documentário da Netflix, o israelense é acusado de dar golpes milionários em diversas mulheres. Elas relatam que Leviev fingia ser herdeiro de um dono de minas de diamantes, mas pedia dinheiro para fugir de supostos inimigos após ter suas contas bloqueadas. Com o sucesso da produção, a Netflix planeja adaptar a história para um longa-metragem.

