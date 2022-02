"Nos Tempos do Imperador" finaliza com homenagem ao Museu Nacional

A novela de época “Nos Tempos do Imperador”, da TV Globo, chegou ao fim nesta sexta-feira, 4 de fevereiro. A telenovela ficcionaliza o período em que o último monarca do Império, Dom Pedro II (Selton Mello), e sua mulher, Teresa Cristina (Letícia Sabatella), viveram no Brasil. Mas o encerramento da história não aconteceu há mais de dois séculos, porque finalizou no período atual.

Nas últimas cenas do capítulo, o imperador encarnou como um professor que mostra aos seus alunos a reforma do Museu Nacional, vinculado à Univesidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O lugar era a residência da família imperial brasileira.

Ele explica as reformas do espaço após o incêndio de 2018, que destruiu quase a totalidade do acervo que estava em exposição na época. Por causa disso, registros importantes sobre a formação história e cultural do País foram perdidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Infelizmente, em 2018, um incêndio destruiu 85% do seu acervo fabuloso. Aqui, múmias egípcias conviviam harmonicamente com objetos dos antigos gregos, fósseis pré-históricos, amostras de mineralogia, muitos exemplares de peças indígenas. Era então o maior museu de história natural da América Latina”, disse o personagem.

“O museu está sendo reconstruído graças ao trabalho incansável de cientistas, arquitetos, construtores e restauradores. E também através das campanhas que já conseguiram arrecadar uma boa parte do valor necessário para reconstrução”, continuou.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags