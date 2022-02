"Sandman", série de Neil Gaiman, ganha primeira foto com Tom Sturridge

“Sandman”, nova série da Netflix baseada nas histórias em quadrinhos de Neil Gaiman, ganhou sua primeira imagem oficial nesta quarta-feira, 16 de fevereiro. Na foto, Tom Sturridge aparece como Morfeu, conhecido como “Senhor dos Sonhos” ou apenas “Sonho”.

Sem data de lançamento anunciada, o escritor disse ao portal Empire sobre o que esperar da produção: “Com ‘Sandman’, é tudo sobre surpreender você. É tudo sobre se reinventar. É tudo sobre levá-lo em uma jornada que você nunca esteve antes”.

“Você assiste ao episódio 1 e pensa: 'Ah, entendi isso: é como ‘Downton Abbey’, mas com magia’. Então você estará se perguntando: 'Que diabos é isso?' no episódio 2, quando você conhecer ‘Gregory The Gargoyle’ em ‘The Dreaming’. O episódio 5 é tão sombrio e traumático quanto qualquer coisa pode ser, então você tem o episódio 6, que é provavelmente o mais agradável de todos os episódios”, explica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A produção audiovisual é baseada na HQ homônima, que conta a história de Sonho, o governante de Sonhar que passou décadas aprisionado após um ritual que tentava prender sua irmã, a Morte.

A entidade é uma das sete que regem a realidade dos seres vivos. As outras são: Destino, Morte, Destruição, Desejo, Desespero e Delírio. O problema é que, quando uma delas está desregulada, isso afeta diretamente o universo dos humanos.

Na produção executiva, estarão Allan Heinberg, Neil Gaiman e David Goyer. O elenco conta com participação de Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Vivienne Acheampong, Boyd Holbrook e Charles Dance.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Netflix anuncia elenco completo da série Sandman

The Sandman: Neil Gaiman revela detalhes dos bastidores da série da Netflix

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags