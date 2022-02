Live promove debate sobre mitos da Semana de Arte Moderna

A transmissão faz parte da programação da Pré-Bienal Internacional do Livro do Ceará

Celebrando o centenário da Semana de Arte Moderna, a Secretaria de Cultura do Ceará realiza a live "As antropofagias da Semana de Arte Moderna" nesta sexta-feira, 18 de fevereiro, às 14h no YouTube. A conversa será mediada pela jornalista Regina Ribeiro (O POVO) com a participação de Lúcio Flávio Gondim (mestre e Letras, ator e escritor), e Antônio Simão Cavalcante (professor universitário, mestre em História e Letras, e diretor de cultura do município de Banabuiú). O evento faz parte da programação da Pré-Bienal Internacional do Livro do Ceará.

Em entrevista ao O POVO, Lúcio Flávio, que também é colunista de arte e educação do Vida&Arte, dá detalhes sobre como a conversa será conduzida. "A Semana (de Arte Moderna) é carregada de mitos como qualquer fato social e entendendo também os fatos literários, artísticos, culturais nossos como fatos sociais. Nós nos reuniremos então para falar sobre esse início do modernismo no Brasil, que não se dá com a Semana de Arte Moderna, mas também por meio dela, e entendendo-a como repleta de dissidências, questões em aberto e construções também da historiografia literária", conta.

No bate-papo também será debatido o pré-modernismo e Lúcio já adianta sua visão. "Esse prefixo 'pré', ao meu ver, é equivocado. Uma compreensão da história, dos fatos, como acabados, como pontuais, numa linha do tempo linear, que não é o que acontece. O passado não existe, ele está vivo, é só uma construção em torno de uma maneira de pensar", afirma.

"É impossível, por exemplo, pensar a Semana de Arte Moderna, 1922, sem o romantismo ou o pensamento romântico do período da independência do Brasil, anos antes de 1922. De tal modo que pensar, por exemplo, Mário de Andrade é pensar José de Alencar. E pensar tudo isso é pensar o fascismo no Brasil de 2022. Então, semelhante ao que acontece na série 'Dark', o presente, passado e até mesmo o futuro estão todos conectados. A vida também segue esse mesmo caminho. Por que não a arte? Se a arte é apenas um produto das nossas vidas", defende.

Lúcio espera que o debate possa desmitificar assuntos relacionados a Semana de 1922. "Certamente, vai ser um papo muito bacana. Uma fala, uma conversa para repensar as crenças que inclusive nos foram colocadas durante todo o ensino médio e seguem sendo reproduzidas e que pensadores de ponta, especialmente do eixo Rio-São Paulo. Mas, também queremos dizer que nós fora desse eixo cultural estamos afinados a esse pensamento de discussão de publicação de novos livros, de lançamento de podcasts que nos fazem confrontar a historiografia e os livros didáticos também, e entender 'será que aquilo foi daquele jeito mesmo?'", ressalta.

Live "As antropofagias da Semana de Arte Moderna"

Quando: Sexta-feira, 18 de fevereiro, às 14 horas

Onde: YouTube da Secultce

