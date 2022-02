Equipe de Marcius Melhem critica reportagem com acusação de assédio

A equipe do ator e ex-diretor Marcius Melhem criticou a reportagem da Revista Piauí que traz denúncias de assédio contra o artista. A publicação estava proibida desde agosto de 2021, mas foi liberada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e divulgada pela revista na última segunda, 14 de fevereiro.

A reportagem relata o episódio em que Melhem teria agarrado e tentado beijar à força uma atriz, cujo nome não foi divulgado, em novembro de 2014, no flat Barra Beach, no Rio de Janeiro. No entanto, a equipe do ex-diretor afirmou que a publicação foi "completamente parcial" e que a situação não aconteceu da maneira descrita.

"A revista omite que a atriz seguiu amiga de Marcius por muitos anos após o episódio, convidando seu suposto abusador para seu casamento e para ir à sua casa conhecer sua filha recém-nascida, para citar dois exemplos. A relação só estremeceu 5 anos depois, quando ela não foi convidada para o programa Fora de Hora. A troca de mensagens entre ambos nesse período é a prova de que não houve nada de traumático na relação entre eles, até que ela fosse recrutada", apontou.

A equipe do ator também justificou as "brincadeiras" de cunho sexual afirmando vir de ambas as partes e que os dois já tinham vivido um relacionamento no passado. "Quando descreve as brincadeiras que ocorriam no ambiente do humor, algumas em tom sexual, a Piauí não revela o farto material probatório apresentado pela defesa de Marcius Melhem de que as brincadeiras ocorriam dos dois lados. A atriz que o acusa de 'exigir um boquete', por exemplo, foi sua namorada por mais de um ano e ambos trocavam mensagens picantes da intimidade típica de casais", declarou.

O comunicado insinua que a atriz denunciou o ator por não ter superado o término do relacionamento. "Há farto material comprobatório do namoro, cujo término não foi bem recebido pela atriz conforme dezenas de áudios e mensagens anexados ao processo. Até pouquíssimo tempo antes da denúncia de Dani Calabresa esta atriz ainda estava inconformada de ser apenas amiga. Depois assumiu a frente da vingança", afirmou.

A equipe também declarou que Melhem iria respeitar o segredo de justiça, mas quando fosse permitido iria expor toda a verdade. "Por respeito à Justiça, Melhem não pode expor suas provas nesse momento. Parece que o segredo só vale para Melhem, mas não será para sempre. Quando a Justiça autorizar, a opinião pública irá conhecer toda a verdade, sem versões parciais e distorcidas. E muitos irão se chocar com o que está por trás das acusações na justiça e dos vazamentos fora dela", pontuou.

