Escritora cearense Vanessa Passos ganha Prêmio Kindle de Literatura

A escritora cearense Vanessa Passos venceu a 6ª edição do Prêmio Kindle de Literatura por seu romance “A Filha Primitiva”. A cerimônia aconteceu na noite desta terça-feira, 15 de fevereiro, em formato on-line.

Doutora em Literatura Comparada e professora de escrita criativa, ela receberá o prêmio de R$ 50 mil. Sua obra será publicada pelo Grupo Editorial Record e também ganhará uma versão em audiolivro.

“Para mim é uma alegria enorme, porque sou fã do prêmio. Acompanho o prêmio há bastante tempo. ‘A Filha Primitiva’ vem sendo gestado desde 2017 e venho trabalhando, fazendo várias versões para minha estreia no romance. É uma alegria enorme”, agradeceu durante a transmissão.

A trama, que acontece em Fortaleza, foca em protagonistas femininas de uma mesma família. Avó, mãe e filha são unidas pelas dores e pelo abandono, mas são separadas por segredos que ocultam sobre o passado.

Na história, uma avó negra esconde quem é o pai da sua própria filha. Uma mãe branca costuma escrever para preencher as lacunas de sua vida e rejeita os sentimentos da maternidade. Uma filha nasce com as dores de ser uma mulher.

“O interessante dessa narrativa é porque, entre essas perspectivas, eu decidi trabalhar com três personagens que não são nominadas na narrativa, porque a própria forma do texto demonstra essa invisibilidade que as mulheres vivenciam. O silêncio que elas vivenciam a partir da própria forma", disse em entrevista ao O POVO, em agosto.

Os outras quatro obras que concorriam com Vanessa Passos eram: “A Jurema Sob o Sertão”, de Eduardo Soares; “Virgínia Mordida”, de Jeovanna Vieira; “Ciudad Augusta: Uma distopia latino-americana”, de José Manoel Torres; e “Xirê das Águas”, de Juciane Reis.



