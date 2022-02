Canal FDR exibe filmes do Festival Noia em fevereiro; confira programação

O Canal FDR exibe programação de filmes do "Noia - Festival do Audiovisual Universitário" em fevereiro com o objetivo de dar destaque ao cinema independente

O Canal FDR exibe filmes do “Noia - Festival Audiovisual Universitário” em fevereiro. Com transmissões duas vezes por semana, as produções vão ao ar na faixa de programação “Mais Tela”, que foca no cinema brasileiro independente.

Durante o mês, haverá seis trabalhos cearenses. São eles: “Carta para Inês”, de Eduardo Magalhães da Costa; “Rua Justiniano de Serpa, 433”, de Camila Silva de Andrade; “Educação Remota”, de Abdiel Anselmo e Mozart Freire; “Saudade dos Leões”, de João Paulo Magalhães; “Com Amor e Com Saudade”, de Lucas Ranyere; e “Para Além do Papelão”, de Guilhermo Ribeiro Mastroianni, Lara Aguiar Cunha, Stéfany Grayce Teixeira Barbosa e Rodrigo Donario.

“Vínhamos exibindo alguns filmes, mas efetivamente, com esta edição, conseguimos fazer essa exibição de todos os curtas e filmes”, afirma Chico Marinho, gerente do Canal FDR.

Além das produções do Ceará, haverá exibição de conteúdos do Distrito Federal, Rio de Janeiro, Paraíba e Minas Gerais. Para Chico, a programação que conta com outros estados brasileiros aproxima o canal da cena audiovisual nacional. “Os diretores renomados passaram pelo Festival Noia. É interessante estarmos nesse nicho”, explica.

O programa “Claquete” também estará voltado para o festival e discutirá alguns dos filmes exibidos. Nesta quinta-feira, 17, haverá uma conversa sobre “Meu Arado, Feminino”, com Marina Polidoro.

Programação “Mais Telas”

17/02, a partir das 17 horas

- “Meu Arado, Feminino”, com debate

19/02, a partir das 11 horas

- “O Homem O Gato O Besouro” (DF)

- “Carta para Inês” (CE)

- “O Último Cinema de Rua” (RJ)

- “Rádio Capital Alvorada” (DF)

- “Rua Justiniano De Serpa, 433” (CE)

22/02, a partir das 18 horas

- “Educação Remota” (CE)

- “Saudade dos Leões” (CE)

- “Urbano Sertão” (PB)

- “Madeira de Lei” (PE)

- “Com amor e com saudade” (CE)

24/02, a partir das 17 horas

- “Miado e Palom”, com debate

26/02, a partir das 11 horas

- “Cabeça de Rua” (MG)

- “Miado” (SP)

- “Para além do papelão” (CE)

- “Meu Arado, Feminino” (MG)

Mais Telas

Quanto: às terças e aos sábados

Onde: on-line, no site da Fundação Demócrito Rocha, e nos canais 523 (Net), 138 (Brisanet) e 23 (Multiplay)



