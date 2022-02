V, cantor do grupo de k-pop BTS, testa positivo para covid-19

V, do grupo de k-pop BTS, testou positivo para covid-19 nesta terça-feira, 15 de fevereiro. Em nota, a agência Big Hit Music informou que o artista está com dor de garganta e febre.

“V completou o ciclo de vacinação com as duas doses contra o coronavírus e não está apresentando nenhum sintoma forte além de febre e dor de garganta. Ele está em tratamento em casa, enquanto espera orientações da equipe médica”, anunciou a empresa.

O cantor entrou em contato com outros membros do grupo no sábado, 12 de fevereiro. “Todos estavam usando máscara e não houve contato próximo. Nenhum dos outros membros do BTS além de V apresentaram sintomas, e todos receberam resultados negativos em seus testes”, explicou o texto.

Outros integrantes já testaram positivo para coronavírus nos últimos três meses e se recuperaram. Foram eles: Jin, Suga, RM e Jimin.



