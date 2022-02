Taeyeon, do Girl’s Generation, faz comeback com álbum solo "Invu"

A cantora e compositora Taeyeon lançou o terceiro álbum solo de sua carreira nesta segunda-feira, 14. “Invu”, que está disponível em todas as plataformas digitais de música, também é o título de seu single.

O disco tem treze faixas: “Invu”, “Some Nights”, “Can’t Control Myself”, “Set Myself On Fire”, “Toddler”, “Siren”, “Cold as Hell”, “Timeless”, “Heart”, “No Love Again”, “You Better Not”, “Weekend” e “Ending Credits”.

Em coletiva de imprensa, que foi divulgada pelo portal de k-pop Soompi, ela falou sobre a escolha da música-título: “Quando ouvi a demo pela primeira vez, senti que era essa. Era uma música que eu amei desde o início. Não recebeu muito amor dos outros funcionários, fui a única que adorou. Era uma situação em que eu estava me desafiando, mas tinha confiança de que poderia persuadi-los”.

O videoclipe, que já reúne dois milhões de visualizações em nove horas, dialoga com mitos gregos e romanos. “A narrativa é ainda mais dramática. A coreografia se concentra nas palavras ‘I-N-V-U’, e espero que muitas pessoas façam cover. Tentei mostrar uma imagem muito guerreira, determinada e forte no videoclipe. O conceito e os cenários do videoclipe evocam os mitos gregos e romano”, explica.

Como solista, a artista já lançou os álbuns “My Voice” (2017) e “Purpose” (2019). Entre suas músicas populares, estão títulos como “11:11”, “Make Me Love You” e “Four Seasons”.

Ela estreou no mercado sul-coreano em 2007, com o Girl’s Generation (também conhecido como “SNSD”). O grupo de k-pop é um dos mais famosos da segunda geração e emplacou vários hits em sua carreira.

Durante a entrevista, Taeyeon refletiu sobre o peso e a importância de ser considerada uma ‘modelo’ para as novas gerações. “Quando me escuto sendo chamado de 'modelo', fico feliz. Mas também é muita pressão. Eu gostaria que essas crianças pudessem expressar bem o futuro que desenharam em suas mentes. Eu acho que é muito importante nos dias de hoje expressar bem as coisas que você pensa e busca. Como é muito competitivo, espero que eles não se machuquem muito”.



