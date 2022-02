"Eu treinei com o BTS": Ex-trainee fala sobre chance de participar do grupo

O BTS é um dos maiores sucessos da música internacional nos últimos anos. O grupo sul-coreano, que emplacou hits como “Dynamite”, “Butter”, “Mic Drop” e “Boy With Luv”, é composto por sete artistas que integram a agência Big Hit Music. E, alguns anos antes de eles estrearem no mercado, Kim Ji-Hun era um dos jovens que treinavam para integrar o grupo, mas foi cortado pela empresa.

Em entrevista para a Vice, ele, que agora trabalha em um órgão governamental e leva uma vida longe da fama, falou sobre suas memórias da época, sua relação com os membros e seus arrependimentos.

“As pessoas dizem: ‘você poderia ser tão bem-sucedido. Não está com inveja dos seus amigos?’. Eu estaria mentindo de dizer que eu não tenho inveja deles, mas eu não estou com inveja do dinheiro e da fama deles. É só que eles se mantêm juntos. Eu só sinto falta de não poder sair com eles”, diz.

Em 2011, aos 18 anos, Ji-Hun morava em uma pequena cidade na Coreia do Sul e foi recrutado por olheiros para treinar em Seul. “Quando eu escutei aquele nome ‘Bangtan Sonyeondan (‘escoteiros à prova de balas’), achei que era um nome engraçado”, recorda.

“Tinha mais de 20 trainees, e havia os que entrariam no grupo e outros que não. Ninguém sabia que tipo de grupo seria. No começo, eu não tinha ideia de que eles se tornariam tão grandes”, comenta.

Ele recorda do único dormitório em que todos dormiam: RM, J-Hope e Suga, os mais velhos, dormiam nas camas, enquanto V, Jungkook e Jimin, os mais novos, ficavam no chão.

“Eu estava feliz, porque sabia que, se eu trabalhasse muito com essas pessoas, minha vida daria certo. Eu dormi bem naquela noite pensando que minha vida seria incrível a partir daquele momento”, lembra.

Em um determinado dia, porém, foi chamado ao escritório da Big Hit Entertainment (atual Hybe) e informado que não debutaria com o BTS. “Eu treinei e pratiquei duro todos os dias, às vezes até o amanhecer. ‘Por que eu não melhorei?’, pensava. Eu estava em uma crise, minhas habilidades estavam diminuindo, então achei que eu deveria somente aceitar e dizer aos outros antes de ir embora”, afirma.

Segundo ele, seu sonho era ser um cantor, mas não queria ir para outra agência, porque gostava dos companheiros. Decidiu, então, seguir uma carreira comum. Mas ainda não desistiu da vontade de ser famoso e, por isso, tem um canal no Youtube.

Uma das últimas vezes que teve contato com os outros membros do grupo foi em sua graduação. “Tinha sido estranho não ver os garotos que eu via todos os dias. Tê-los de repente aparecendo e ter a chance de conversar e comer juntos me rejuvenesceu. Mas naquela noite, quando voltei ao meu lugar, me senti depressivo de novo”.

“Antes de eles explodirem, eu abertamente dizia às pessoas que eu era um trainee na Big Hit, mas eu não posso mais dizer isso. Eles são populares em todos os cantos e eu realmente não digo isso às pessoas”, ressalta. Em conversa com outro ex-trainee, Hwang Ji-Hwan, os dois chegam à conclusão: “Se eu tivesse entrado no grupo, não acho que eles seriam tão famosos agora”.

O BTS é composto por sete membros: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook. Em sua discografia, há os álbuns de estúdio “Dark & Wild” (2014), “Wings” (2016), “Love Yourself: Tear” (2018), “Map of the Soul: 7” (2020) e “Be” (2020).



