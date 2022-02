Do cinema ao comentário político, Arnaldo Jabor teve carreira de controvérsias

Reconhecido como cineasta e comentarista político, Arnaldo Jabor faleceu nesta terça-feira, 15, após complicações de um acidente vascular cerebral sofrido em 17 de dezembro de 2021. Da carreira cinematográfica à jornalística, o diretor ficou marcado por posições controversas.

A estreia de Jabor no cinema foi com os curtas "Rio Capital Mundial do Cinema" e "O Circo", ambos de 1965 e influenciados pelo movimento do Cinema Novo, que se instaurava no país naquela década.

O primeiro longa foi o documentário "A Opinião Pública", de 1967, que traz entrevistas com membros da classe média do Rio de Janeiro abordando temas como política e alienação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o primeiro filme de ficção foi "Pindorama" (1970), que disputou a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 1971. Com inspiração barroca, o filme traça alegorias entre o século 16 no Brasil e o período da ditadura.

Sobre o assunto Ivan Reitman, diretor de 'Os Caça-Fantasmas', morre aos 75 anos

Atriz francesa Isabelle Huppert não poderá participar de homenagem na Berlinale por covid

Oscar terá votação do público pelo Twitter

Foi a partir do terceiro longa, porém, que Jabor encontrou maior sucesso comercial. "Toda Nudez Será Castigada" (1973), baseado em texto de Nelson Rodrigues, conta a história de um homem rico que se envolve com uma prostituta, debatendo temas como moralismo. O longa estreou no Festival de Berlim e saiu vencedor do Urso de Prata.

O longa seguinte foi "O Casamento" (1975), mais uma vez adaptando um texto de Nelson Rodrigues, que seguiu traçando um retrato sexual e moral das classes abastadas. Na trama, um homem passa a desconfiar que o noivo da filha é gay, o que desencadeia uma série de revelações e tragédias.

Em 1978, dirigiu "Tudo Bem", com Fernanda Montenegro, um olhar ácido novamente para a classe média. A abordagem frontal sobre sexualidade, porém, seguiu forte a partir dos anos 1980.

Com 'Toda Nudez Será Castigada' (1973), Arnaldo Jabor conquistou sucesso comercial (Foto: divulgação)



Em "Eu Te Amo" (1981), Sônia Braga e Paulo César Peréio interpretam um casal em crise existencial e amorosa. Dando sequência, "Eu Sei Que Vou Te Amar" (1986) fala de um jovem casal recém-separado que se reencontra para discutir a relação e os desejos. Fernanda Torres, protagonista do longa, recebeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes daquele ano.

A maioria dos longas dos anos 1970 e 1980 de Jabor tiveram êxito nas bilheterias, mesmo que tratassem de forma frontal de temas espinhosos. A carreira cinematográfica dele, porém, acabou arrefecendo e, nos anos 1990, ele se voltou para o jornalismo.

Na TV Globo, ele foi comentarista político em diversos jornalístico da emissora, como o Jornal Nacional e o Jornal da Globo. Apesar de ter construído carreira criticando moralismos, os comentários de Jabor eram reconhecidos pelo viés mais conservador. Crítico dos governos do PT, ele foi um expoente do antipetismo no País, mas também foi crítico do presidente Jair Bolsonaro.

O mais recente longa de Jabor foi "A Suprema Felicidade", lançado em 2010 e com forte caráter nostálgico. Segundo a Folha de São Paulo, assessores do diretor afirmam que ele deixa, ainda, um último longa inédito.

Tags