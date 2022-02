Famosos lamentam morte do cineasta e jornalista Arnaldo Jabor

Jabor faleceu nesta terça-feira, 15, em decorrência de um acidente vascular cerebral sofrido no final do ano passado

Nesta terça-feira, 15 de fevereiro, o cineasta e jornalista Arnaldo Jabor faleceu, após complicações de um acidente vascular cerebral sofrido em 17 de dezembro de 2021. Após a notícia, famosos repercutiram e lamentaram a morte de Jabor.

Fafá de Belém escreveu no Twitter: "Descanse em paz, Jabor!". A apresentadora Sonia Abrão lamentou a morte do cineasta no Instagram. "Mais uma luz que se apaga! O Brasil cada vez mais escuro!", afirmou. O jornalista Britto Jr escreveu no Twitter: "Arnaldo Jabor fez arte, foi crítico, fará falta".

Sobre o assunto Taeyeon, do Girl’s Generation, faz comeback com álbum solo "Invu"

Netflix divulga teaser da segunda temporada de "Bridgerton"

Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, é internada por problemas renais

Com cinema, música e feira, veja programação da semana no Dragão do Mar

Do cinema ao comentário político, Arnaldo Jabor teve carreira de controvérsias

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Luciano Huck também comentou. "Muito triste com a partida de Arnaldo Jabor. Enxergo o mundo pelas mesmas lentes que ele. Seus filmes, textos e comentários seguem vivos. O legado das diversas causas que Jabor defendeu permanecem pautando o debate público do país. Meu carinho à querida família", disse.

Muito triste com a partida de Arnaldo Jabor. Enxergo o mundo pelas mesmas lentes que ele. Seus filmes, textos e comentários seguem vivos. O legado das diversas causas que Jabor defendeu permanecem pautando o debate público do país. Meu carinho à querida família. — Luciano Huck (@LucianoHuck) February 15, 2022

Em entrevista a GloboNews, Cacá Diegues declarou: "Além de ser um grande amigo, Jabor é um mestre, uma pessoa que nos ensinou muita coisa. Sua coragem pessoal, seu papel no jornalismo e no cinema brasileiro... Ele enfrentou tradições para fazer o que queria".

Nas redes sociais, a jornalista Natuza Neri escreveu: "Além de tudo o que era, Jabor era um cara simples. Nossos encontros, no camarim, tinham um pouco de tudo. Ele parava pra te ouvir, embora soubesse muito mais do que qualquer um de nós.

Além de tudo o que era, Jabor era um cara simples. Nossos encontros, no camarim, tinham um pouco de tudo. Ele parava pra te ouvir, embora soubesse muito mais do que qualquer um de nós https://t.co/8NQQEsthyC — Natuza Nery (@NatuzaNery) February 15, 2022

Kleber Mendonça Filho, diretor de "Bacurau", pediu para que a TV Globo exibisse um dos filmes do artista. "Se tudo fizesse sentido nos acervos da nossa Cultura, a Globo exibiria hoje em sessão especial uma cópia restaurada do grande "Tudo Bem" (1978), de Arnaldo Jabor, RIP. Grande abraço para Carol, amigos e família", declarou.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags