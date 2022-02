Aplicativo e álbum de figurinhas mapeiam músicas sobre Fortaleza

Projeto foi desenvolvido por professores e pesquisadores do Instituto de Cultura e Arte (ICA) da Universidade Federal do Ceará (UFC)

O projeto "Fortaleza em Música" lança nesta terça-feira, 15 de fevereiro, um aplicativo e álbum de figurinhas que mapeiam músicas sobre a capital cearense. O evento será realizado na sede da Adufc (Av. da Universidade, 2346 - Benfica) às 18h30min. Até agora foram catalogadas 200 músicas, de 90 artistas, além de 36 entrevistas com compositores.

O aplicativo "Fortaleza em Música" permite ao usuário ouvir às canções localizadas em um mapa de Fortaleza, tendo acesso a informações sobre as composições, os locais representados e os artistas. Além de conhecer o repertório elaborado pelo projeto, os usuários também podem colaborar com a pesquisa, indicando outras composições e registrando depoimentos de suas experiências com as músicas e os espaços da cidade. O aplicativo será lançado primeiramente para celular android e posteriormente será desenvolvido para IOS.

Além disso, o projeto lança um álbum de figurinhas composto por fotografias e ilustrações dos espaços que representam as músicas e artistas catalogados. O livro é resultado do trabalho de conclusão de curso dos publicitários de Vitor Alves e João Gabriel Freitas, formados em Comunicação - Publicidade e Propaganda pela UFC, orientados pela professora Sílvia Belmino.

Criado em 2018, o projeto foi desenvolvido por professores e pesquisadores do Instituto de Cultura e Arte (ICA) da Universidade Federal do Ceará (UFC), através do Grupo de Imagem, Consumo e Experiência Urbana (Giceu). Entre os responsáveis pela criação estão os pesquisadores Sílvia Helena Belmino, Fábio Marques, Robson Braga e Thaís Aragão e os colaboradores Andrew Noronha, Vitor Alves, João Gabriel Freitas, Pedro Campos, Rikelme Souza e Renan Matos Brito.

O evento de terça-feira terá a presença dos cantores e compositores Calé Alencar, Nego Gallo, Pingo de Fortaleza, Eugênio Leandro, Parahyba de Medeiros, Lídia Maria, Gigi Castro, Bakkari, Muriel Cruz (Mumutante), Jord Guedes, Flávio Paiva, Luís Viana, Dalwton Moura, Pedro Anderson (Caixeiros Viajantes), Pedro Rogério e Isaac Cândido.

Lançamento do aplicativo e do álbum de figurinhas Fortaleza em Música

Quando: 15 de fevereiro, às 18h30

Onde: Adufc (Av. da Universidade, 2346, Benfica, Fortaleza)

