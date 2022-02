Série de "O Senhor dos Anéis" tem primeiro teaser divulgado; assista

Produção do Prime Video", "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder" traz trama baseada na Segunda Era da história da Terra-média, dos escritos de J.R.R. Tolkien

"Começa uma nova lenda". Com essa promessa, a Prime Video divulgou o primeiro teaser trailer da série "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder", baseada na obra de J.R.R. Tolkien. Durante um dos intervalos do Super Bowl, a plataforma ofereceu ao público as primeiras cenas da produção, cujos eventos se passam milhares de anos antes daqueles representados nas trilogias de sucesso "O Senhor dos Anéis" e "O Hobbit".

"O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder" parte de um período de paz relativa que é interrompido pelo ressurgimento do mal. Sem grandes revelações da trama, o teaser trailer mostra Elfos, Anões e humanos em momentos de luta e conexão, além de cenários como as terras de Arda.

No elenco, nomes como Morfydd Clark, Peter Mullan, Benjamin Walker e Nazanin Boniadi dão vida a personagens conhecidos e novos. A obra toma como base os textos da Segunda Era, um dos períodos históricos da Terra-Média.

A produção foi criada por J.D. Payne e Patrick McKay, que também assinam como produtores executivos. A previsão de estreia da série é em 2 de setembro. A obra se liga ao universo cinematográfico iniciado pelas trilogias de "O Senhor dos Anéis", que começou em 2001 com "A Sociedade do Anel", e "O Hobbit", iniciada em 2012 com "Uma Jornada Inesperada".

Assista:

