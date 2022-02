Secretário que chefia Rouanet chama Paulo Coelho de "idiota" e "maconheiro"

Paulo Coelho usou as redes sociais para alfinetar Mário Frias, secretário da Cultura, e André Porciuncula, secretário Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, no último domingo, 13 de fevereiro. O escritor fez piada após a suspensão de uma viagem da Secretaria Especial da Cultura, que já havia recebido críticas sobre gastos feitos em uma viagem recentemente.

Frias viajaria com uma comitiva para a Rússia, Hungria e Polônia, mas a excursão foi cancelada. "Finalmente uma boa decisão de Jair Bolsonaro: limar os palermas Mário Frias e André Porciuncula - que prometem e não mostram os recibos da mamata da viagem aos EUA - de continuar o turismo tosco", escreveu no Twitter. Frias gastou cerca de R$ 39 mil em uma viagem à Nova York para encontrar o lutador de jiu-jítsu Renzo Gracie. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público.

Porciuncula rebateu o comentário feito por Paulo Coelho, afirmando que não esteve na viagem para os Estados Unidos e que a excursão para a Europa foi cancelada apenas por "tensões na região". "Maconheiro, palerma é você. A viagem foi remarcada devido às tensões na região, mas ainda iremos, temos acordos culturais internacionais para celebrar com a Rússia e Hungria. E idiota, eu não fui para NY, Mário fez uma delegação pequena e econômica", escreveu.

Após a postagem do secretário Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, Paulo Coelho continuou brincando com a situação. "Eu vi agora, quando o André Porciuncula teve um surto e passou a tuitar sobre maconha (está na excelente bio "O Mago", de F. Morais). Mas os recibos prometidos Mário Frias não mostrou nem para o Jair Bolsonaro", comentou.

No sábado, 12, Frias e Porciuncula chegaram a fazer uma live para defender os gastos feitos na viagem à Nova York. De acordo com o secretário da Cultura, ele viajou de classe econômica e dividiu quarto com o secretário adjunto Helio Ferraz. Frias ainda justificou que o motivo da viagem foi conhecer "o mercado da Broadway".

"Estávamos desenvolvendo o projeto da IN (Instrução Normativa da Rouanet) e essa viagem foi com intuito de conversar com o mercado da Broadway, que se autosustenta, para ver onde esses caras acertam. Queríamos trazer ideias para cá. O objetivo era enxergar como aquele mercado consegue tanto sucesso, enquanto aqui a gente continua dependendo de milhões", declarou.

