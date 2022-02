Hipersexualização? Luisa Sonza rebate críticas após performance

No último fim de semana, Luisa Sonza se apresentou no festival LGBTQIA+ "Summer Pride", realizado no Hopi Hari, interior de São Paulo. A cantora costuma usar roupas ousadas e fazer coreografias sensuais durante suas performances, mas sua última apresentação dividiu opiniões nas redes sociais. Após receber críticas, a artista fez um desabafo sobre ser constantemente atacada.



Ao apresentar sua nova música "Café da Manhã", parceria com Ludmilla, Luisa tirou a roupa e ficou apenas de biquíni. Internautas afirmaram que a cantora teria sido apelativa e estaria fazendo uma hipersexualização do seu corpo. Já os fãs da artista saíram em sua defesa, afirmando que ela propaga o empoderamento feminino. Após a repercussão, Luisa desabafou no Twitter. "Na moral, as vezes eu tenho vontade de só mandar um por um a merda", disparou.

"Eu leio cada coisa burra e idiota que dá vontade de só pegar um rumo a pé e sair andando até sumir. Gente, se vocês não gostam de mim pelo menos arranjem motivo inteligente porque se não vocês só parecem burros e me dão vergonha alheia", declarou. "Já perdi a paciência de ser didática com gente que quer ser burra", disse.

Após os comentários da cantora, um fã aconselhou que ela tirasse uma pausa na carreira e voltar para as redes sociais apenas quando estiver melhor. "A última coisa que eu vou fazer é dar um tempo, vocês não me tiram daqui por nada nesse mundo, achei que já tinham entendido. Eu não tenho que descansar a mente, eles que precisam ocupar a deles pra algo que preste", afirmou.

Confira a repercussão:

amo a luisa sonza, mas o que ela tá fazendo já deixou de ser empoderamento, agora nada mais é do que uma performance extremamente sexualizada do corpo feminino que não tem objetivo nenhum além de fornecer material PRA HOMEM consumir — (@bistbl) February 7, 2022

li algumas pessoas falando que a Luisa Sonza tá muito apelativa…ela não tá apelativa ELA TA É GOSTOSA pic.twitter.com/vjuuOcfyg1 — Matheus (@odontinho) February 6, 2022

Gosto da Luísa Sonza, mas penso que ela tá meio que se perdendo na personagem — Tia Julha do JurisBBB (@tiajulha) February 7, 2022 “A Luísa sonza tá vulgar” imagina se esses militantes com síndrome de conservadorismo nascesse na época delas? pic.twitter.com/CSR4iAnjiP — exu do blues (@ruanfonseca_) February 7, 2022

