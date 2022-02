Flow Podcast perde patrocinadores e famosos pedem para retirar entrevistas

Monark, que se envolveu em polêmicas após defender existência de um partido nazista no Brasil, também foi desligado do Flow Podcast

Depois de defender a existência de um partido nazista no Brasil e ser desligado do Flow Podcast, Monark enfrenta uma série de consequências por causa de seu posicionamento.

O programa, por exemplo, perdeu patrocínios de outras empresas. A marca Insider Store publicou em seu perfil no Instagram que estava suspendendo suas parcerias.

“Estamos suspendendo qualquer tipo de parceria com o podcast Flow e, do nosso lado, exigindo a saída do Monark do podcast. A gente acredita que mensagens de ódio não podem ser disseminadas para a população, então é a mensagem que deixamos para vocês”, explicou um de seus cofundadores.

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que tinha contrato de transmissão do Campeonato Carioca com os Estúdios Flow, também rompeu o acordo. O cartão de benefícios Flash foi outro que encerrou a parceria.

Além disso, alguns nomes populares pediram para que os episódios em que participaram fossem retirados do ar. Foi o caso de Lucas Silveira, da banda Fresno.

“Não quero chover no molhado, mas talvez precise: liberdade não é isso. Liberdade absoluta e irrestrita é barbárie. Já tem preto sendo espancado por cobrar salário, bala ‘perdida’ em criança de comunidade, presidente genocida demais para que a gente ache normal relativizar o nazismo”, escreveu o vocalista em suas redes sociais.

“A partir do momento que você concentra uma audiência absurda de enorme, ganha muito dinheiro com isso, tem teu nome ligado a marcas grandes, cada palavra ganha outro peso. Isso não quer dizer que você precisa ser uma ameba chapa-branca quando faz sucesso, significa que todas as palavras e opiniões públicas que você dá vão ser cobradas sempre”, continuou.

Ele finalizou ao elogiar Igor Rodrigues Coelho, o outro apresentador do Flow Podcast. “Você parece ser um cara da hora, que está contratualmente preso a um cara que vai derrubar o projeto de vocês dois. Tudo isso é sobre o que o Monark falou no Flow”, justificou-se.

O apresentador esportivo Benjamin Back, de origem judaica, também repudiou a situação. “Se eu soubesse que vocês apoiam o nazismo, jamais teria participado desse podcast! Inclusive, gostaria que meu episódio fosse retirado do ar, pois não compactuo com esse tipo de pensamento! Triste de saber que você spensam assim, tolerar e apoiar o nazismo é inadmissível”.



