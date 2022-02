Escola de Gastronomia Social abre inscrições para cursos gratuitos

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco oferece oito cursos gratuitos e on-line em fevereiro. Com 320 vagas, as inscrições acontecem por meio do site oficial do equipamento da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult).

Algumas oficinas abordam conteúdos sobre preparo de alimentos, como “Básico em panificação”, “Preparação de sanduíche e hambúrgueres”, “Pizza vegana e vegetariana”, “Chocolates: ovos de páscoa” e “Confeitaria inclusiva”.

Também há ações voltadas para o administrativo, como “Fichas técnicas: precificação e custos”, “Administração de custos em alimentos e bebidas em eventos” e “Planejamento e organização de eventos”.

As vagas serão preenchidas pela ordem dos inscritos. Para se inscrever, os candidatos precisam ter mais de 18 anos e Ensino Fundamental completo. Também é necessário ter acesso à internet nos horários definidos em edital.

Cursos Básicos da Escola de Gastronomia Social

Quando: Ciclo 1 - inscrições na terça-feira, 8, e na quarta-feira 9; Ciclo 2 - inscrições nos dias 15 e 16 de fevereiro

Onde: no site da Escola de Gastronomia Social

Edital: no link

Mais informações: pelo Instagram @escolagastronomiasocial e pelo telefone (85) 3248-8091



