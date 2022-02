Monark sai do Flow após defender existência de partido nazista

Monark saiu do Flow Podcast. Uma nota oficial nas redes sociais do podcast informou que ele está fora do programa. Bruno Aiub defendeu existência de partido nazista

Monark está fora do Flow Podcast. Uma nota oficial nas redes sociais do podcast informou hoje, 8, que ele saiu do programa.

Bruno Aiub se envolveu em polêmica na segunda-feira, 7 de janeiro, depois que o Flow Podcast recebeu os deputados federais Kim Kataguiri e Tabata Amaral. Enquanto conversavam sobre autoritarismo, ele declarou: “Eu acho que tinha que ter partido nazista reconhecido pela lei”.

Tabata Amaral discordou: "Liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco". Ele respondeu: "As pessoas não têm direito de ser idiotas?".

"O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco", explicou Tabata. "De que forma? Quando é uma minoria não põe", questionou o apresentador. "De que forma? Vamos falar de holocausto?", lembrou a deputada.



Monark, do Flow, pediu desculpas e afirmou que estava bêbado

Monark pediu desculpas após defender existência de um partido nazista no Brasil. Em suas redes sociais, publicou um vídeo em que explicou: “Queria fazer esse vídeo só para pedir desculpas mesmo. Eu errei, a verdade é essa. Eu tava muito bêbado, eu fui defender uma ideia que acontece em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos. Mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro”.

“Eu tava bêbado, eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica e eu peço perdão pela minha insensibilidade. Peço também um pouco de compreensão. São quatro horas de conversa”, pede ao público que lhe acompanha.

Ele afirma que, da maneira como se expressou, deu a entender que estava defendendo ideias “abomináveis”. “Peço desculpas à toda a comunidade judaica. Desculpas mesmo, não queria ser insensível, não foi minha intenção. Eu convido os principais representantes dessa comunidade para virem conversar comigo e me explicarem mais sobre toda a história”, finalizou.

Patrocinadores rompem com Flow após declaração de Monark sobre nazismo

Ao menos três patrocinadores deixaram o Flow nesta terça-feira, 8: a Flash Benefícios, empresa de cartões para empresas, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e a Insider Store. O rompimento dos contratos foi atribuído a declarações do apresentador Monark, que defendeu a legalidade de existência de um partido nazista no Brasil durante episódio com os deputados federais Tabata Amaral (PSB-SP) e Kim Kataguiri (DEM-SP) na noite de ontem.

Em nota, a Flash Benefícios declarou que não concorda com os comentários e que eles são "inadmissíveis": "Não há sociedade livre quando há intolerância ou busca de legitimação de discursos odiosos, nazistas e racistas, tecidos a partir de uma suposta liberdade de expressão. Reforçamos que todo e qualquer tipo de opinião jamais pode ferir, ignorar ou questionar a existência de alguém ou de um grupo da sociedade".

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro era responsável por apoiar um braço do programa, o Flow Sport Club, que transmitia os jogos de futebol do Campeonato Carioca. Em nota, a entidade anunciou o rompimento e afirmou ser "contrária a qualquer tipo de preconceito".

O Sportsbet.io, site de apostas esportivas, publicou na tarde da terça-feira que também irá romper contrato com o Flow Sport Club. "As afirmações vão totalmente contra os valores que a marca defende", disse a empresa, em nota.

Por meio de vídeo publicado em suas redes, a Insider Store, marca de vestuário também anunciou a suspensão "de qualquer tipo de parceria com o Podcast Flow". Na mensagem gravada por um dos cofundadores da loja, Yuri Gricheno, a empresa também exige que Monark deixe o programa para rediscutir um eventual novo contrato.

A Mondelez Brasil, detentora da marca BIS, se pronunciou logo no fim da manhã, repudiando a discriminação e o racismo, e esclarecendo que só financiou dois episódios do programa em 2021 e que já havia solicitado a exclusão da marca entre os patrocinadores do Flow.

A marca esportiva Puma também se pronunciou de modo similar, argumentando que já solicitou a exclusão de seu nome da lista de patrocinadores.

