"Snowdrop", k-drama com Jisoo, do Blackpink, chega ao Star+ na quarta, 9

O k-drama "Snowdrop", protagonizado por Jung Hae-In e Jisoo, estreia no Star+ nesta quarta-feira, 9 de fevereiro

Dois meses depois de seu lançamento na Coreia do Sul, o k-drama “Snowdrop” chega ao Brasil por meio da plataforma de streaming Star+. A série dramática protagonizada por Jisoo, cantora do grupo de k-pop Blackpink, estreia nesta quarta-feira, 9 de fevereiro.

A produção audiovisual, que também tem Jung Hae-In (“Enquanto Você Dormia”) em um dos papéis principais, mostra a história de amor proibida entre um jovem casal.

Leia Também | Hallyu: Literatura sul-coreana ganha espaço em editoras brasileiras



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Im Soo-ho é um estudante de graduação de uma famosa universidade coreana que, ensanguentado, se esconde no dormitório feminino. Ele é encontrado por Young-ro, que corre o risco de ser expulsa para esconder o homem de seus agressores.

O problema é que Soo-ho esconde segredos que podem colocar seus amigos e sua família em perigo. Enquanto isso, ela tenta descobrir mais sobre o passado dele, ao mesmo tempo que os dois começam a se apaixonar. Os eventos da série acontecem em 1987, um período de protestos pela democracia na Coreia do Sul e de conflitos com a Coreia do Norte.

“Snowdrop”, que marca a estreia de Jisoo como atriz, teve repercussão polêmica entre sul-coreanos. Grupos cívicos chegaram a pedir na justiça a proibição da exibição dos episódios. De acordo com eles, o conteúdo teria feito uma “distorção histórica”.

Mas, em dezembro do ano passado, a justiça do país recusou o pedido e permitiu a circulação do conteúdo na emissora responsável pela série.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto K-pop: YG anuncia comeback do Bigbang e fim de contrato exclusivo com T.O.P

Indicados ao Oscar 2022: veja lista completa divulgada hoje, 8

Oscar 2022: entenda o motivo de ausência de Lady Gaga ser surpreendente

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags