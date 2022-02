Com "Mães Paralelas", 12 filmes de Pedro Almodóvar chegam à Netflix

A Netflix adiciona 12 filmes de Pedro Almodóvar em seu catálogo em fevereiro. Com vários longas-metragens, o streaming apresenta a filmografia do cineasta com o objetivo de preparar o público para o lançamento de “Mães Paralelas” no dia 18.

A nova produção do diretor acompanha duas mulheres que estão grávidas e prestes a dar à luz em um quarto de hospital. Janis, de meia-idade, não se arrepende da gravidez. Já Ana é uma adolescente que está assustada e traumatizada. A mais velha tenta animar a jovem enquanto permanecem juntas.

Nesta terça-feira, 8, quatro títulos foram adicionados: “Maus Hábitos” (1983), “A Lei do Desejo” (1987), “Kika” (1993) e “Fale com Ela” (2002).

Já na quarta-feira, 9, o streaming também disponibilizará novos filmes. “O que eu fiz para merecer isto?” narra a trajetória de uma mãe de família que precisa lidar com um marido abusivo, sua sogra e dois filhos rebeldes em um pequeno apartamento.

“A Flor do Meu Segredo” (1995) mostra a vida de Leo Macias, uma romancista que escreve livros pouco importantes, mas obtém certo sucesso na carreira. Cansada da situação, aceita trabalhar em um jornal sob o pseudônimo de Amanda Gris.

Ela continua infeliz, principalmente, porque seu marido, Paco, é um militar que está sempre no exterior. Quando seu casamento enfrenta uma crise, recorre à bebida e para de escrever seus contos.

“Má Educação” (2004) e “Mulher à Beira de um Ataque de Nervos” (1988) também estarão disponíveis a partir de quarta-feira. Na quinta-feira, 10, os longas-metragens adicionados serão “De Salto Alto” (1991), “Carne Trêmula” (1997) e “Volver” (2006).

Pedro Almodóvar na Netflix

08/02

- Maus Hábitos

- A Lei do Desejo

- Kika

- Fale com Ela

09/02

- O Que Eu Fiz Para Merecer Isto?

- Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos

- A Flor do Meu Segredo

- Má Educação

10/02

- De Salto Alto

- Carne Trêmula

- Volver

18/02

- Mães Paralelas



