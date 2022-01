Domingo Maior hoje, 30: qual filme vai passar neste domingo, na TV Globo?

Um filme de ficção científica vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 30 de janeiro (30/01). Longa começa no fim da noite, após o Fantástico, na programação da TV Globo

Um filme de ficção científica vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 30 de janeiro (30/01), na programação da TV Globo, no fim da noite, às 23 horas e 50 minutos (horário de Brasília). Trata-se de 'Rogue One - Uma História Star Wars'. Com os atores Felicity Jones e Diego Luna no elenco, o longa dirigido por Gareth Edwards será exibido logo depois do programa Fantástico.

Ainda criança, Jyn Erso foi afastada de seu pai, Galen, devido à exigência do diretor Krennic de que ele trabalhasse na construção da arma mais poderosa do Império, a Estrela da Morte.

Criada por Saw Gerrera, ela teve que aprender a sobreviver por conta própria ao completar 16 anos. Já adulta, Jyn é resgatada da prisão pela Aliança Rebelde, que deseja ter acesso a uma mensagem enviada por seu pai a Gerrera. Com a promessa de liberdade ao término da missão, ela aceita trabalhar ao lado do capitão Cassian Andor e do robô K-2SO.

Filme do Domingo Maior hoje, 30

Rogue One - Uma História Star Wars

Quando: Hoje, domingo, 30 de janeiro (30/01), às 23 horas e 50 minutos

Onde: No canal aberto da Globo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

