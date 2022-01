Netflix, HBO Max e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

Está procurando o que maratonar durante o fim de semana? O Vida&Arte reúne os lançamentos das principais plataformas de streaming para você assistir.

O Amazon Prime Video disponibiliza o filme “Mundo em Caos”, dirigido por Doug Liman. Todd Hewitt (Tom Holland) vive em um mundo onde as mulheres desapareceram e os homens foram afetados pelo “ruído”, que faz com que seus pensamentos sejam audíveis.

Ele encontra Viola (Daisy Ridley), uma jovem misteriosa que aterrissou no planeta, sem saber que está correndo perigo. Por isso, o protagonista tentará controlar o que pensa, ao mesmo tempo que procura uma forma de protegê-la.

O streaming também adicionará a série de animação “The Legend of Vox Machina”. Vox Machina é um grupo de desajeitados que não faz muito além de beber e brigar. Mas, para pagar suas dívidas, esses heróis embarcarão em uma missão para salvar o reino de Exandria.

Já no HBO Max, haverá o lançamento de “Matrix Ressurrections”, de Lana Wachowski. Considerado uma das maiores obras audiovisuais de ficção científica, o longa-metragem retoma a história de Neo (Keanu Reeves) em sua tentativa de salvar as pessoas que estão presas na Matrix.

Na continuação da saga, o protagonista precisará escolher entre as duas opções mais uma vez: o universo como todos conhecem ou o mundo por trás dele.

O streaming da Disney traz ao seu catálogo “A Era do Gelo: As Aventuras de Buck”, que dá continuidade à franquia “A Era do Gelo”. Na pré-história, Buck, Crash, Eddie e seus novos amigos embarcam em uma missão para salvar o “Mundo Perdido” dos dinossauros.

Na Netflix, um dos destaques é a minissérie satírica “A Vizinha da Mulher na Janela”, com Kristen Bell no papel principal. Na paródia de filmes como “A Garota no Trem” e “A Mulher da Janela”, Anna é uma mulher deprimida que passa a maior parte de seu tempo isolada em casa.

Ela se sente atraída pelo homem que se mudou para a casa do outro lado da rua, mas presencia uma cena violenta: uma mulher foi assassinada pelo seu novo vizinho. A protagonista vai até a polícia, mas ninguém acredita em sua história. Por isso, começa a duvidar de sua sanidade.

Netflix

sexta-feira, 28

- Angry Birds: Loucuras de Verão

- Série Grandes Jornadas Pokémon

- Fora de Órbita

- A Vizinha da Mulher na Janela

- Feria: Segredos Obscuros

- Jonathan Van Ness Quer Saber…

- Três Vezes Paixão

- À Tona

domingo, 30

- The Walking Dead (temporada 10)

- A Epidemia

Amazon Prime Video

sexta-feira, 28

- Mundo em Caos

- The Legend of Vox Machina

HBO Max

sexta-feira, 28

- Matrix Ressurrections

Disney Plus

quarta-feira, 26

- Amphibia (temporada 3)

- Bluey (temporada 2)

- Os Segredos do Zoológico (temporada 4)

sexta-feira, 28

- A Era do Gelo: As Aventuras de Buck

- Polinesios Revolution

- Marvel Rising: Operação Shuri

Belas Artes À La Carte

quinta-feira, 27

- Núpcias de escândalo

- Memórias do Grupo Opinião

Mubi

quinta-feira, 27

- Ex Isto

sexta-feira, 28

- Titane

sábado, 29

- Greta

domingo, 30

- Ladrão de Sonhos

Looke

quinta-feira, 27

- A Jornada de Jhalki

- Teia de Crimes

- My Name is Now, Elza Soares

- Tellus - Planeta em Perigo (1ª Temporada)

- Cachinhos Dourados e os 3 Ursos - O Reality Show

- Lupe - A Cidade dos Sonhos

- Jornal Da Criançada

- Gincana Educativa

- Aprender é Divertido

- Paixão dos Fortes

- Bonanza (Volume 2)

- Em Busca de uma Vida Melhor

- O Amuleto

- Caminhantes das Sombras

- Programa Sleeper

- Dublês

- Feminices

- Rodovia Belém-Brasília

- Zabumba, Orquestra Popular Do Nordeste

- Coleção Histórias Bíblicas Para Crianças

- Ó Xente, Pois Não

- A Arte Existe Porque A Vida Não Basta

- Dois Perdidos Numa Noite Suja

- Giramille (temporada 3)



