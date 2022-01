Três quadrinistas estreiam nas páginas do Vida&Arte na segunda-feira, 31

Os quadrinistas Rebeca Jessica, Marcos Rocha e Lucas Rebelo estreiam nas páginas do Vida&Arte com suas produções

Novos quadrinistas estarão nas páginas do Vida&Arte a partir desta segunda-feira, 31 de janeiro. São eles: Rebeca Jessica, Marcos Rocha e Lucas Rebelo - todos se inspiram e recebem apoio do cearense Daniel Brandão, que tem seu próprio estúdio de desenho em Fortaleza.

Rebeca Jessica promete histórias cotidianas, engraçadas, políticas e que, por vezes, trazem reflexões sobre alguma situação. “Minhas inspirações para criar vêm bastante de histórias cotidianas e memes, além de, claro, eu adoro desenhar animais nas histórias que crio”, afirma.

Ela recorda que começou a fazer quadrinho por causa de um amigo e, depois, entrou no curso de quadrinhos do Estúdio Daniel Brandão. “O estúdio foi o lugar que abriu a minha mente e minha paixão pelo desenho e quadrinhos”, ressalta.

Marcos Rocha seguiu por um caminho semelhante, em 2020. “Durante o curso do Daniel, descobri que era apaixonado por tudo que envolvia essa linguagem, tenho uma especial afeição por tiras”, afirma.

“Ao fim do curso tive oportunidade de cobri-lo, juntamente com outros colegas, nas tiras Liz ("Os mundos de Liz", série de quadrinhos de Daniel Brandão publicadas no Vida&Arte). Colegas esses que, inclusive, hoje publicam tiras, trabalham no ramo. De lá pra cá, a paixão só vem crescendo cada vez mais”, explica.

Algumas de suas principais inspirações são Ziraldo, Fabien Toulme e Charles Schulz. E ele indica o que os leitores podem esperar de seu trabalho: “muito bom humor e antifascismo”.

Já Lucas Alburquerque se apaixonou pelos quadrinhos quando via as revistas da Marvel que sua tia comprava. “Ali me deparei com uma série de desenhos incríveis… Se eu me chamar de quadrinista, me sinto uma fraude, porque não produzo ativamente quadrinhos, mas também não deixo de ser porque produzo pouco, mas produzo”, reflete.

Ele diz que o primeiro a lhe ensinar que essas histórias não são somente sobre super-heróis foi Daniel Brandão. Mas também se inspira em Laerte Coutinho, Rafa Coutinho e Rafael Grampá.

Segundo o ilustrador, suas tirinhas abordarão seu próprio cotidiano pessoal e algumas epifanias que tem durante sua vida. Ele avisa: “dificilmente humor, essa arte eu não domino, então deixo para os mestres”.

