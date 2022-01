BBB 22: Canal Brasil exibe programação com Linn da Quebrada e Douglas Silva

Os atores Douglas Silva e Linn da Quebrada estão no grupo “Camarote” do Big Brother Brasil 2022. E, enquanto os dois participam do reality show da Rede Globo, o Canal Brasil exibe produções com participações deles.

Na madrugada do sábado, 29, haverá a transmissão do documentário “Bixa Travesty”, dirigida por Claudia Priscilla e Kiko Goifman, que mostra a trajetória profissional e pessoal da cantora Linn da Quebrada.

Conteúdo revela as lutas da artista para a desconstrução de estereótipos de gênero, classe e raça. A partir dela, também é explicitado o espaço na cena musical para pessoas trans em São Paulo.

Ainda terá o programa “Transmissão”, com participação especial de Linn da Quebrada e de Jup do Bairro. Elas se entrevistam e passam por assuntos cotidianos que se conectam a várias questões atuais.

O sábado, 29 de janeiro, também será marcado por conteúdos que fazem referência ao Dia da Visibilidade Trans. Entre produções de ficção e documentários, focará nas vivências dessa comunidade.

Já no domingo, 30, o Canal Brasil exibe “Cidade de Deus: 10 Anos Depois”. Obra documental, que tem entrevista de Douglas Silva, revela a trajetória dos atores de “Cidade de Deus” uma década depois de seu lançamento.

Programação do Canal Brasil

sábado, 29

0h10min - Bixa Travesty

1h30min - Transmissão: episódio especial com Linn da Quebrada e Jup do Bairro

1h14min - Transmissão: episódio com Tifanny Abreu

domingo, 30

12h35min - Cidade de Deus: 10 Anos Depois



