Nova edição da Feira Negra incentiva afroempreendedorismo em Fortaleza

Depois de um ano sem atividades por causa da pandemia, a Feira Negra de Fortaleza realiza sua segunda edição no RioMar Kennedy. A iniciativa, que segue aberta por tempo indeterminado, reúne 30 afroempreendedores.

A ação tem o objetivo de incentivar e fortalecer o empreendedorismo da população negra na capital cearense. E, no espaço, há a comercialização dos mais diversos produtos, como bijuterias, roupas, artesanatos, bonecas pretas e livros de autores negros.

O coletivo também busca oferecer capacitação para empreendedores, por meio de oficinas de formação de áreas variadas, como de culinária e de preço e custo de vendas. Evento recebe apoio dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, por meio do Instituto JCPM.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em publicação nas redes sociais, a feira recomendou que os visitantes estejam com o passaporte da vacina atualizado, além do uso obrigatório de máscaras.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Dragão do Mar: após pausa, Mostra Retroexpectativa segue até 9 de fevereiro

Último depoimento gravado do bailarino Hugo Bianchi vira documentário

Chico Buarque não vai mais cantar "Com açúcar com afeto" nos shows

Feira Negra

Quando: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas; e domingo, das 13h às 21 horas

Onde: no RioMar Kennedy (avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)

Mais informações: no perfil do Instagram @feiranegrafortaleza



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags