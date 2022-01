Velório de Elza Soares no Theatro Municipal do Rio é aberto ao público

A cerimônia, que inicou fechada para amigos e familiares, foi aberta para visitação do público

O velório de Elza Soares está sendo realizado nesta sexta-feira, 21 de janeiro, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A cantora morreu ontem, quinta-feira, 20, aos 91 anos, por causas naturais.

A cerimônia inicialmente foi fechada para familiares e amigos. A partir das 10h e até 14h segue aberto ao público. Após o velório, o corpo será enterrado no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap.

Sobre o assunto Elza Soares morre aos 91 anos; cantora faleceu de causas naturais

Elza Soares enfrentou a morte de 4 filhos e teve uma filha sequestrada

Morre Elza Soares: relembre músicas de maiores sucessos da cantora

Elza Sores foi obrigada pelo pai a casar com apenas 12 anos de idade

Elza Soares disse a familiares que iria morrer, relata empresário

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O velório da cantora Elza Soares será no Theatro Municipal do Rio de Janeiro dia 21 de janeiro (sexta-feira). Das 8h às 10h será fechado para familiares e amigos e das 10h às 14h será aberto ao público", declarou a assessoria em nota.

"O translado para o cemitério Jardim da Saudade de Sulacap será feito pelo carro do Corpo de Bombeiros com trajeto passando pela Av. Atlântica. O velório no cemitério, assim como o enterro, serão restritos aos familiares e amigos", completou.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags